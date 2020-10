Des travailleurs de la santé manifestent devant les bureaux du CIUSSS

Des représentants de l'Alliance du personnel professionnel et technique ( APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ) ont manifesté vendredi midi devant les locaux du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux à Chicoutimi.

Les 2700 membres de la région sont sans contrat de travail depuis le 31 mars dernier. La représentante syndicale, Nancy Poulin, estime que les négociations piétinent.

Le gouvernement a franchement reconnu qu’on était essentiels, vitaux pour la population parce qu’on donne les soins et les services, mais ça ne paraît pas à la table des négociations. Il se comporte comme un fantôme , mentionne-t-elle.

C’est d’ailleurs pour cette raison que les manifestants se sont symboliquement déguisés en fantômes.

C’est vraiment lent puis on ne voit pas l’heure d’arriver à une entente de principe actuellement. Je pense que dans le contexte de la pandémie, le gouvernement devrait reconnaître les employés du réseau de la santé et des services sociaux et leur donner des bonnes conditions de travail , ajoute Nancy Poulin.

Les négociations sont en cours depuis un an, mais sont au point mort.