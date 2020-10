La naissance d’Offenbach

Le 13 août 1965, dans le cadre de l'Exposition régionale de Trois-Rivières, Claude Renard de l'émission Sortie des Artistes nous présente le groupe Les Gants Blancs de Saint-Jean d'Iberville.

Difficile de croire que la formation musicale donnera naissance au groupe Offenbach. Gérald Gerry Boulet est le claviériste du groupe, son frère Denis Boulet en est le batteur.

Les gants blancs compteront aussi dans leurs rangs Michel Willie Lamothe à la basse et Jean Johnny Gravel à la guitare à partir de 1968.

Suivront les formations : 7e Invention, Grandpa & Company, Offenbach Pop Opera, Offenbach Soap Opera avant que les musiciens ne choisissent définitivement le nom d’Offenbach en 1971.

Le groupe est originalement fondé par Gerry Boulet (voix et clavier), Jean Johnny Gravel (guitare), Pierre Harel (voix et clavier), Michel Willie Lamothe (basse) et Denis Boulet (batterie).

Viendront s’y ajouter d’autres membres tels que : John McGale (guitare), Breen Leboeuf (chant, basse), Roger Wezo Belval, Pierre Lavoie, Robert Harrisson, Pat Martel (batterie).

Pierre Harel, Roger Belval et Michel Lamothe quitteront tour à tour le groupe pour former le groupe rock Corbeau.

Le rock, le blues et la passion des mots

Offenbach occupe une place unique dans la musique populaire en Amérique du Nord.

Ses succès de rock francophone ont profondément marqué notre musique populaire.

Des voix éraillées par la cigarette et les soirées bien arrosées, des paroles et des cris qui prennent aux tripes, telle est la vérité qui transcende les succès d’Offenbach.

Câline de blues (1972), Faut que j’me pousse (1972), La voix que j’ai (1977), Chu un rocker (1977, Mes blues passent pu dans porte (1979), Ayoye (1979), Seulement qu’une aventure (1985), sont tous devenus des chansons incontournables de la culture québécoise.

Le 30 novembre 1972 est enregistré le second album du groupe, Saint-Chrone de néant, enregistré à l’Oratoire Saint-Joseph. Le disque est issu de l’idée de Pierre Harel de produire une messe des morts alliant le rock aux chants liturgiques et grégoriens.

Des enregistrements vidéo de ce spectacle mythique, donné devant 3000 personnes, sont retrouvées en 1996 par Pierre Harel. Un reportage de Paul Toutant est présenté le 4 novembre 1996 au Téléjournal. Pour la première fois, des images de l’événement sont montrées à l’écran.

La cérémonie était présidée par un prêtre rockeur engagé par le groupe Offenbach pour l’occasion. Dans le reportage, des membres du groupe Offenbach, qui effectuent un retour avec la formation Corbach, se rappellent l'événement.

Pierre Harel explique que le groupe de rockeurs s'étaient laissé prendre par le côté sacré de la chose, alors qu'ils avaient projeté au départ courir nus sur scène.

Offenbach est le premier groupe québécois à se produire au Forum de Montréal le 3 avril 1980 devant une foule de 10 000 personnes. Le groupe réalise 14 albums et des milliers de spectacles.

C’est une musique populaire. C’est des histoires qui peuvent arriver à n’importe qui. (..) On chante des choses simples, bien écrites. Gerry Boulet

Les membres d’Offenbach s’entouraient d’auteurs et de poètes pour composer leurs chansons rock et leurs ballades blues. Michel Rivard, Pierre Huet et Gilbert Langevin ont tous écrit pour le groupe. Offenbach a chanté du Édith Piaf, du Raymond Levesque et du Jean Genet.

Plusieurs paroles de chansons sont écrites par Pierre Harel comme Promenade sur mars qu’on peut entendre ici alors que le groupe participe à l’émission Vedettes en direct le 27 octobre 1978.

Le premier novembre 1985, le groupe présente son spectacle d’adieux au Forum de Montréal. Un spectacle de trois heures où Offenbach présente une rétrospective de tous ses grands succès.

Pour l’occasion, l’émission En Tête présente un reportage sur l’histoire du groupe rock.

Le journaliste Mario Masson recueille les commentaires de plusieurs artisans du milieu artistique qui expliquent le succès du groupe.