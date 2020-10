COVID-19: 50 cas de plus en Outaouais et début de stabilisation à Ottawa

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais fait maintenant état de 2421 cas d’infection depuis le printemps dernier.

C’est la troisième journée consécutive en Outaouais où on rapporte au moins 40 nouvelles infections quotidiennes de COVID-19. Il s’agit également de la troisième hausse en importance du nombre de cas observés depuis le début de la pandémie dans la région.

Le sommet de nouveaux cas rapportés par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a été atteint le 6 octobre dernier, alors que 66 nouvelles personnes étaient infectées.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais rapporte également un décès de plus vendredi. Depuis le début de la pandémie, 42 personnes en Outaouais ont succombé au coronavirus.

La propagation se stabilise à Ottawa, dit Etches

Du côté d’Ottawa, deux autres personnes ont succombé à la COVID-19 ce qui porte à 323 le nombre de décès reliés au virus depuis le début de la crise sur le territoire.

Les dernières données recensées par Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) révèlent aussi 97 nouveaux cas de COVID-19, vendredi. Cette mise à jour porte le bilan de personne ayant contracté la maladie à 6927.

Au plus fort de la contagion observée par Santé publique Ottawa, 183 cas avaient été rapportés. C’était le 8 octobre dernier.

La Dre Vera Etches, médecin hygiéniste de SPO Santé publique Ottawa s’est montrée plutôt optimiste, vendredi, à la lumière des dernières mises à jour.