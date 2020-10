Le Saguenay-Lac-Saint-Jean bascule en zone rouge

La santé publique prend cette décision à la lumière du nombre de plus en plus élevé de cas de coronavirus et de la pression sur le système de santé régional.

Vendredi, le bilan du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) fait état d’un bond sans précédent de 63 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, trois nouveaux décès liés au virus sont rapportés.

Quelles sont les mesures en vigueur en zone rouge?

Fermetures :

Salles d’entraînement;

Salles de spectacle, cinémas, théâtres et musées;

Salles à manger des restaurant fermées, mais la livraison, les mets pour emporter et les commandes à l’auto sont permises;

Bars, brasseries, casinos, tavernes;

Saunas et spas à l'exception des soins personnels qui y sont dispensés.

À la maison :

Il est interdit d’avoir des visiteurs d’une autre adresse. Il y a toutefois des exceptions : les proches aidants, les personnes offrant un service ou un soutien, les ouvriers dont les travaux sont prévus et les personnes seules peuvent recevoir un visiteur. Les rassemblements privés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur sont interdits.

À l'école :

Les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire seront présents en classe un jour sur deux.

Les établissements d'enseignement supérieur doivent prioriser le maximum de cours à distance.