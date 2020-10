Virus informatique à La Cité : une semaine d’étude à l’eau

L’Association étudiante du collège La Cité, à Ottawa, demande le report, d'une semaine, des examens et de la remise des travaux en raison d’un virus informatique qui empêche l’accès au portail des étudiants et des employés depuis lundi.

La semaine d’étude du collège, qui se termine dimanche, a un goût amer, estime la présidente de l’association, Nina Nbombe. [Le virus] affecte notre académie grandement. Non seulement on n'a pas accès à nos notes de cours, on est tous en situation de peur , affirme-t-elle.

On ne veut pas être pénalisés dans nos notes et on ne veut pas être pénalisés dans nos études, parce que la semaine [de lecture] est une semaine de rattrapage. Nina Nbombe, présidente de l’Association étudiante du collège La Cité

Une étudiante au baccalauréat en biotechnologie de La Cité, Amanda Richardson, n’a pas accès à des notes de cours qui se trouvent sur le portail étudiant. Dès la fin de cette semaine d’étude, on s’embarque dans les examens et la remise de plusieurs travaux qu'on ne peut pas vraiment faire pour le moment en raison de l’accès impossible [au portail] , note l’étudiante.

Le site web du collège La Cité est inaccessible depuis lundi. Photo : Capture d’écran - Collège La Cité

Selon l’association étudiante, 70 % des cours sont offerts à distance pendant le semestre d’automne en raison de la COVID-19. Le portail étudiant est donc un outil essentiel pour les études.

C’est pourquoi l’association étudiante souhaite que le collège reporte de sept jours la remise des travaux et des examens prévus la semaine prochaine. C'est la solution la plus adéquate et la plus efficace , affirme Mme Nbombe.

Le président du syndicat représentant le personnel enseignant du collège, David Lacaille, se dit en faveur d’une telle mesure. [La panne]’a créé des problèmes parce qu’il y avait [des employés] qui avaient des tâches à remplir , explique M. Lacaille. Ça a bousculé les échéanciers.

Des inquiétudes pour les données personnelles

Sur une page web dédiée à l’incident de lundi, le collège se veut rassurant quant à une possible fuite de données personnelles. À ce stade-ci nous n’avons aucune raison de croire qu’il y a eu accès, par des tiers ,aux renseignements personnels que nous détenons ni que des renseignements personnels ont pu être divulgués à des tiers , peut-on lire sur le site.

Le président du syndicat représentant le personnel enseignant, David Lacaille, admet que l’inquiétude était grande au niveau de nos données . Est-ce que c’est une cyberattaque, est-ce que c’est un virus, est-ce que le virus peut s’être propagé dans nos ordinateurs? Plusieurs questions dont M. Lacaille n’a toujours pas les réponses. Le syndicat doit rencontrer la direction de La Cité en après-midi vendredi.

Par ailleurs, le collège anticipe être en mesure de reprendre les cours à distance comme prévu au retour de la semaine de lecture le 2 novembre prochain , selon la page web de l'incident.

Les responsables de La Cité n’ont pas répondu aux courriels de Radio-Canada, vendredi.