Les 4 saisons de... Mona Audet

Depuis qu'elle était toute petite, Mona Audet a toujours su qu'elle était une enfant « choisie ». Mona Audet, connue dans la communauté manitobaine à la direction générale de l'organisme Pluri-elles, fait le parcours, entre autres, de son enfance, de son installation au Manitoba et de son dévouement à Pluri-elles.

Née à Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, Mona a eu une famille adoptive qui lui a témoigné d'un grand amour et de l'attention. Plus elle avançait dans les recherches, plus elle comprenait qu'il y avait un côté caché sur la réalité de sa mère biologique, « alors ça a renforcé le besoin d'aller voir ce qui c'était passé vraiment ».

Mona Audet et son conjoint avaient déjà trois enfants et vivaient au Québec quand une occasion s'est présentée de s'installer au Manitoba. L'accueil chaleureux des Manitobains a dépassé les attentes de Mona Audet. Je ne pouvais croire qu'on était si bien accueilli. Ça me dépassait tout ça-là raconte Mona Audet avec une voix pleine d'émotion.

Je voulais redonner à Pluri-elles ce qu'il m'avait donné. [...] Il m'avait tellement aidé cet organisme-là. Mona Audet, directrice générale de Pluri-elles

Pluri-elles existait déjà quand Mona est arrivée au Manitoba en 1996. Elle a été marquée par le service qu'elle a reçu de cet organisme à travers ses programmes variés. Pour exprimer sa reconnaissance, elle a d'abord été membre du Conseil d'administration. Après presque 20 ans à la direction générale, Mona se dit fière du travail accompli. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi , juge-t-elle tout en soulignant l'importance de la collaboration de son équipe et du C.A. pour y arriver.

Celle qui, adepte des fêtes, décore abondamment sa maison et son bureau à Noël comme à Pâques se dit d’un naturel optimiste. Déterminée, elle ne se laisse pas abattre. Je n’ai pas peur de donner des idées, je n’ai pas peur d’explorer des idées, je n’ai pas peur de changer les idées , déclare-t-elle.

Écoutez l'entrevue intégrale :