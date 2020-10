Un gynécologue radié 15 mois pour inconduite sexuelle envers une stagiaire

Le Dr Benoît Dansereau est reconnu coupable par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec d’avoir fait des avances non sollicitées à une stagiaire au bureau où il pratiquait, en 2018. Il est radié pour une période de 15 mois à compter du 13 novembre 2020.

Les faits reprochés au gynécologue sont survenus à Lévis en juillet 2018.

Le Dr Dansereau a demandé à la stagiaire de venir dans son bureau pour ensuite lui embrasser le cou et lui donner quatre baisers en descendant vers sa poitrine , peut-on lire dans le jugement du conseil de discipline.

La plaignante s’est tout de suite rendue auprès de la directrice de la clinique pour lui parler de ce qui venait de se dérouler.

Elle a obtenu une journée de congé puisqu’elle disait ne pas se sentir apte à travailler. Le gynécologue a ensuite tenté de la contacter, affirmant notamment dans un message texte qu’il croyait en une l’attirance mutuelle en raison de ses sourires, peut-on lire dans le jugement.

Le Collège des médecins lui reproche donc d’avoir contrevenu au Code de déontologie des médecins, qui stipule qu’un professionnel doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession .

Le gynécologue a plaidé non coupable et s’est aussi défendu d’avoir harcelé la plaignante. Il affirme qu’il croyait sincèrement qu’elle flirtait avec lui depuis son entrée en poste et qu’elle éprouvait des sentiments à son endroit.

Le Dr Dansereau a toutefois reconnu avoir commis une erreur de jugement.

Ce n’est pas la première fois que le Dr Dansereau doit répondre de ses actes auprès du Collège des médecins. En 2017, il a été radié pour 21 semaines pour avoir entraîné la mort d’un foetus.

Le jugeant trop expéditif, le Collège lui a également demandé de limiter les consultations à 5 à 6 patientes par heure.