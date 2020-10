Bilan positif pour la Fédération des francophones de Saskatoon malgré la pandémie

Dans une ambiance sereine, les débats se sont d’abord concentrés sur les états financiers de la FFSFédération des francophones de Saskatoon . Au cours de cette AGAassemblée générale annuelle , le président de la FFSFédération des francophones de Saskatoon , Dustin McNichol, a expliqué que la fédération avait signé des baux importants permettant une bonne santé financière.

Grâce aux subventions fédérales les recettes ont d’ailleurs légèrement augmenté pour atteindre un excédent de 58 399 $ cette année. Le budget pour l’exercice 2020-2021, estimé à 305 600 $, a par ailleurs été adopté malgré une baisse de 12 000 $ par rapport à la session précédente.

La baisse du prochain budget s’explique notamment par la pandémie de COVID-19 qui aura entrainé un manque à gagner de l’autofinancement, et qui pousse la FFSFédération des francophones de Saskatoon à faire des économies au niveau de la masse salariale.

Aussi, la crise de la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur le Relais. Cette salle de réception de Saskatoon gérée par le Rendez-vous francophone a dû fermer ses portes en raison de la situation sanitaire actuelle. La FFSFédération des francophones de Saskatoon loue le local pour ses événements et est en retard sur le paiement du loyer.

Cependant la présidente du comité de gestion du bâtiment, Anne Leis, a expliqué lors de l’ AGAAssemblée générale annuelle que la fédération n’aurait pas à payer le loyer tant que le Relais est vide à cause de la pandémie.

De son côté, le vice-président du conseil d’administration de la FFSFédération des francophones de Saskatoon , Bertrand Giroux, explique que la COVID-19 a mené à beaucoup de réflexions sur la rentabilité du Relais. On va beaucoup travailler cette année, entre le CA et le comité de gestion du bâtiment de la fédération pour trouver des pistes de solutions futures pour cette salle , explique M. Giroux.

Par ailleurs, le Rendez-vous francophone de Saskatoon se porte financièrement bien d’après les discussions entreprises lors de cette AGAAssemblée générale annuelle . Un bail de sept ans a été signé avec la Fondation communautaire de Saskatoon, et des rénovations estimées à un montant de 150 000 $ ont été entreprises dans les locaux du Rendez-vous francophone.

Les candidats aux élections manquent à l’appel

Cette AGAAssemblée générale annuelle a aussi vu la tenue des élections des membres du conseil d’administration. Le président de la FFSFédération des francophones de Saskatoon , Dustin McNichol, a été réélu à son poste sans opposition. Anne Leis, de son côté, s’est présentée pour le poste de secrétaire et a été élue sans opposition.

Laurette Lefol a été élue comme trésorière, tandis que Mariève Émard, Micheline Gaudet et Guy Gérard Ngako ont eux aussi été élus en tant que conseillers.

Deux postes de conseillers n’ont cependant pas été pourvus. Le CA a pour devoir de les remplir aussi rapidement que possible et on a déjà des bonnes idées de qui pourrait combler ces postes , a rassuré M. Giroux au micro d’Elsie Miclisse dans l'émission Point du Jour vendredi matin.

Une planification d’activités en mode COVID-19

Enfin la FFSFédération des francophones de Saskatoon ne compte pas se reposer au cours des prochains mois. Malgré la pandémie de COVID-19 et la deuxième vague du virus, Bertrand Giroux explique que la planification d’activités a pris aussi de la place dans les discussions de l’AGA.

Notre nouveau directeur général, Arnaud Coullaut, a mis en place une superbe panoplie d’activités pour accommoder tous nos membres , explique-t-il.

Bertrand Giroux donne d’ailleurs rendez-vous aux francophones de Saskatoon pour un 5 à 7 virtuel le 6 novembre prochain à 18 h pour la semaine de l’immigration francophone. Il va y avoir un concert live sur Instagram. C’est un exemple de ce que la fédération fait cette année pour éviter que l’on se rassemble [physiquement] , indique Bertrand Giroux.

Avec les informations de Nicolas Duny