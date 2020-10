Côté Sucré : deux adolescents lancent une compagnie de bonbons!

Nathan et Dereck Côté de Saint-Denis-De-Brompton ont lancé une entreprise d’emballage et de distribution de bonbons. Ils font déjà fureur à leur école secondaire!

Valérie Sirois en a discuté avec les deux adolescents âgés de 12 et 15 ans. Ils ont beaucoup d’ambition pour poursuivre le développement de leur entreprise. Ce serait cool que ça se bâtisse en une montagne puis que tout le monde connaisse Côté Sucré , a témoigné l’un des jeunes.

Nathan et Dereck achètent des bonbons en grande quantité de variétés différentes et font leur propre mélange. On essaie d’avoir des bonbons que les personnes ne voient pas dans les dépanneurs , ont-ils souligné.

Nathan et Dereck Côté de Saint-Denis-De-Brompton ont lancé une entreprise d’emballage et de distribution de bonbons. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

L’administration de l’école a toutefois demandé aux deux élèves de mettre fin à la vente dans l'établissement, puisque leur popularité occasionnait des attroupements. Je n’avais même plus de récréation , explique Nathan.

Les deux entrepreneurs sont aussi présents dans divers événements. Ils comptent changer le format des sacs et ajouter la liste des ingrédients, et ce, dans un avenir rapproché.