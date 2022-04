Les Raptors ont hâte de se frotter aux 76ers en séries

Ce sera une bagarre de rue [slugfest], cette série qui s'en vient , a dit le tacticien américain, mercredi, en conférence de presse.

Nurse s'attend à ce que Toronto doive encaisser les coups face à une équipe qui compte à la fois le meilleur pointeur de la dernière saison dans la NBA en Joel Embiid (30,6 points par match) et un autre joueur capable de grandes prouesses offensives en James Harden (trois titres de meilleur pointeur de la NBA).

Le choix de métaphore de l'entraîneur des Raptors a d'ailleurs bien faire rire son joueur étoile Pascal Siakam.

Une bagarre de rue? C'est un peu fou, non? Sommes-nous bien sûrs qu'on parle de basketball? a dit le Camerounais tout en riant.

Mais l'athlète de 28 ans est d'accord sur le principe que, bien que confiant, Toronto n'aura pas la tâche facile lors de cette série.

Je crois en effet que ce sera une série intense. Évidemment, nos deux équipes sont physiques. Ils ont des joueurs de grande taille et nous aussi. Je pense que ce sera dur , a-t-il évalué.

Ils ont aussi le meilleur pointeur de la NBA alors ce sera tout un travail de le tenir en échec, a-t-il ajouté. Dans l'ensemble, ça fera beaucoup. Je ne dirais pas ce que sera une bagarre de rue, mais on aura beaucoup de plaisir. Ce sera intense!

« Je sens qu'on entre dans une nouvelle saison. Évidemment, ce sont les séries éliminatoires. Il y aura plus d'intensité et il faudra faire plus attention aux détails [...] Il y aura beaucoup de hauts et de bas. Il faudra être réguliers et encaisser les coups. » — Une citation de Pascal Siakam, joueur vedette des Raptors

Le tacticien Nick Nurse a connu du succès contre les 76ers cette saison. Photo : Associated Press / Matt Slocum

76ers et Raptors se retrouvent en séries éliminatoires pour la première fois depuis leur choc en demi-finales de l'Association Est en 2019. Toronto l'avait alors emporté en sept matchs grâce à un panier mémorable de Kawhi Leonard au son de la sirène lors du match ultime.

Depuis, les deux formations ont beaucoup changé. Les Raptors ont confié leur attaque à Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby après avoir vu Leonard, Kyle Lowry et bien d'autres quitter l'équipe. Les Sixers, eux, continuent de reposer sur Embiid, mais il est entouré d'un groupe de joueurs différent.

Sur le plan tactique, Nick Nurse ne croit donc pas que son équipe puisse tirer beaucoup de choses des matchs de 2019, mais en termes d'expérience, son nouveau trio de meneurs a beaucoup à offrir aux jeunes joueurs .

Pascal, Fred, OG et Thad (Young) doivent épauler les Gary (Trent fils), Scottie (Barnes) et Precious (Achiuwa) , a-t-il dit.

Ces derniers ont peu ou pas de matchs d'expérience en séries éliminatoires dans la NBA, mais s'imposent comme d'importants rouages de l'équipe torontoise.

L'expérience de Thaddeus Young est un bel atout pour les Raptors. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Thaddeus Young sent en effet qu'il est de son devoir au sein des Raptors d'épauler les plus jeunes. Le vétéran de 15 saisons dans la NBA a été acquis des Spurs de San Antonio à la date limite des transactions en février dernier et s'efforce de partager ses conseils chaque fois qu'il en a l'occasion.

Mon objectif est toujours d'aider les jeunes joueurs, de faire en sorte qu'ils sont tous avec nous et qu'ils aient tout compris parce qu'au bout du compte, on aura besoin de tout le monde pour gagner. Nous ne sommes pas l'équipe d'un seul joueur ou d'un duo. Les 15 d'entre nous devons tous être prêts quand ce sera le temps , a-t-il expliqué aux journalistes.

Young précise que les séries éliminatoires sont une tout autre paire de manches . Son conseil premier aux jeunes joueurs est de garder la tête froide au possible [en séries]. Il nous faut être ni trop haut ni trop bas, mais toujours essayer d'être équilibrés.

Nick Nurse n'a pas voulu divulguer ses plans en ce qui a trait au premier match de la série samedi, d'autant plus qu'il ignore si tous ses joueurs seront à 100 % . Fred VanVleet est ennuyé par une blessure au genou depuis quelque temps et OG Anunoby, qui a effectué un retour au jeu lors du dernier match de la saison dimanche, a raté beaucoup de matchs depuis la mi-février.

De toute façon, dit-il, la dernière fois que nous les avons affrontés (les Sixers), nous avons trouvé une toute nouvelle formation à laquelle nous n'avions jamais songé auparavant et c'est probablement ce qui a fait la différence dans la série alors nos meilleurs plans sont encore peut-être à venir.

Le premier match aura lieu samedi à 18 h HNE à Philadelphie.

Le reste du calendrier a aussi été dévoilé mercredi. Le 2e match se tiendra lundi à 19h30. La série se déplacera ensuite à Toronto pour les matchs 3 et 4 les mercredi 20 et samedi 23 avril.

Si des matchs supplémentaires devaient être nécessaires, ils auraient lieu les 25, 28 et 30 avril.