COVID-19 : 16 nouveaux cas en Gaspésie

Trois des nouveaux cas enregistrés vendredi sont liés à l'éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle, qui compte maintenant 13 employés et 13 résidents ayant été déclarés positifs à la COVID-19.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 345 cas

Bonaventure : 269 cas (+10)

Rocher-Percé : 146 cas (+3)

Côte-de-Gaspé : 100 cas (+3)

Haute-Gaspésie : 17 cas

Îles-de-la-Madeleine : 26 cas

Total : 903 cas Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Alors que la région déplorait jeudi deux nouveaux décès liés au coronavirus, aucun décès supplémentaire n'est rapporté vendredi.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique que 681 personnes sont maintenant considérées guéries de la maladie, et que dix personnes sont toujours hospitalisées.

Il y a donc actuellement 195 cas actifs de COVID-19 dans la région, dont 81 dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure.

Le Bas-Saint-Laurent enregistre vendredi deux nouveaux cas de COVID-19. Cependant, le bilan des MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie et de La Matapédia demeure stable, avec respectivement 14 et 22 infections rapportées depuis le début de la pandémie.

Au Québec, la santé publique ajoute 1108 cas de COVID-19 à son bilan provincial en plus de 17 nouveaux décès.

Du côté d'Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une aide supplémentaire aux peuples autochtones pour qu'ils puissent mieux affronter les impacts à long terme de la pandémie.