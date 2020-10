Amendes de 4,2 M$ pour Accurso et ses entreprises

La sentence a été prononcée vendredi matin au palais de justice de Laval, apprend-on dans un communiqué de Revenu Québec.

L'agence provinciale écrit que les sociétés Simard Beaudry Construction inc., Constructions Louisbourg ltée, Construction Marton, filiale de Constructions Louisbourg ltée, et Louisbourg Simard Beaudry Construction inc. ont reconnu avoir participé, entre le mois de mars 2005 et le mois de mars 2010, à un système de fausses factures produites par neuf sociétés coquilles .

Cette fausse facturation servait, précise la même source, pour des services fictifs de transport d'agrégats et des services spécialisés de transport en lien avec des contrats de construction prétendument exécutés par les sociétés coquilles .

Au total, ces quatre sociétés ont obtenu indûment plus de 1,5 million de dollars en remboursements de taxe sur les intrants (TVQ) et plus d’un demi-million de dollars en crédits de taxe sur les intrants (TPS).

De plus, l’enquête a révélé que la société Louisbourg Simard Beaudry Construction inc. a acquitté des factures pour des dépenses personnelles de M. Accurso et a réclamé, dans une déclaration de revenus des sociétés , un montant de 1,4 million de dollars.

Revenu Québec a également découvert que l’ancien entrepreneur a omis d'inclure dans le calcul de son revenu imposable pour les années 2005 à 2009 un montant de 7 234 775 $. Il a ainsi éludé le paiement d'un impôt d'au moins 1 300 000 $ .

Ces omissions étaient constituées de sommes facturées aux quatre sociétés auxquelles il était associé et payées par celles-ci pour des travaux de construction, de rénovation ou de décoration réalisés à [la] résidence personnelle [de M. Accurso] ou pour l'achat de biens à usage personnel .

Les contrevenants ont un délai de 24 mois pour payer leurs amendes, souligne le communiqué de Revenu Québec.