Douze médecins publient une lettre pour demander un confinement du Manitoba

La lettre, publiée dans le Winnipeg Free Press, intervient alors que le nombre de cas de COVID-19 est en forte progression depuis plusieurs semaines et que le système de santé manitobain atteint ses limites. L’Hôpital Saint-Boniface a, par exemple, été le premier à indiquer jeudi soir qu’il n’avait plus de places disponibles en soins intensifs.

Les médecins indiquent dans la lettre qu’ils ont senti qu’il était de leur devoir de faire part de leurs inquiétudes concernant l’évolution de la situation et la direction que prend actuellement la pandémie dans la province.

Nous sommes d’accord avec vous que tous les Manitobains doivent prendre au sérieux la situation de la COVID-19 et éviter d’avoir des activités qui ne peuvent que propager le virus , peut-on lire dans la lettre. Cependant, nous avons largement dépassé le stade où même une réponse communautaire robuste ralentirait considérablement l'épidémie. Heureusement, votre gouvernement nous a déjà montré ce qu'il faut faire.

Fermetures massives

Il est nécessaire de retourner à des fermetures massives comme cela fut le cas au Manitoba et ailleurs au printemps, au début de l’émergence du nouveau coronavirus, ajoute la lettre.

Deux des médecins signataires ont exprimé des inquiétudes similaires à CBC/Radio-Canada plus tôt cette semaine, dont le Dr Anand Khan, médecin de l'unité de soins intensifs au Centre des sciences de la santé et spécialiste des maladies infectieuses, et le Dr Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste médical et médecin à l’Hôpital Saint-Boniface.

Les médecins signataires: Anand Kumar

Dan Roberts

R. Bruce Light

Eric Jacobsohn

Steven Kowalski

Allan Ronald

Greg Hammond

Fred Aoki

Philippe Lagacé-Wiens

Terry Wuerz

Shelly Zubert

Faisal Siddiqui

Ils affirment que cette approche a, de manière efficace, écrasé la progression de l'infection en quelques semaines en raison de la collaboration généralisée entre les communautés et le gouvernement pour entrer dans un confinement de plusieurs semaines.

Ils notent aussi que les Manitobains ont enduré d'énormes difficultés en raison de ce confinement pour protéger les personnes vulnérables, mais la levée des restrictions a permis au virus de revenir.

Ils estiment que le même sacrifice est à nouveau justifié maintenant que les preuves suggèrent que la propagation en est aux premiers stades de croissance exponentielle.

Deux à trois semaines de retard

Ils citent en exemple la ville d’El Paso, au Texas. Cette ville a à peu près la même taille de population que Winnipeg et est un exemple de la raison pour laquelle l'approche ciblée progressive actuelle utilisée au Manitoba ne permettra pas de contrôler la situation.

Cette ville des États-Unis avait une augmentation quotidienne des cas de COVID-19 située en moyenne entre 150 et 200 à partir du 1er octobre. À la mi-octobre, ce nombre avait explosé pour atteindre 350 à 500 cas quotidiens.

L’approche ciblée a permis la mise en place de façon progressive de restrictions, avant de les retirer petit à petit, au fur et à mesure que les conditions s’amélioraient.

Cette approche incrémentale n’est pas adaptée aux épidémies impliquant une infection progressant rapidement et dangereuse comme le nouveau coronavirus. Et elle échouera , écrivent-ils.

Au moment où les preuves définitives de l'échec de l'approche ciblée progressive pour arrêter la progression de l'épidémie sont apparentes, il est trop tard. Vous avez deux ou trois semaines de retard , affirment-ils.