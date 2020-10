Halloween: Des décorations mais peu de bonbons dans le quartier Summerside à Edmonton

Rhonda Navratil est passionnée d’Halloween et de zombies. Chaque année, elle recouvre son terrain de morts-vivants et de squelettes qu’elle illumine le soir venu.

Je ne sais pas pourquoi j’aime tant les zombies. Ils me font rire , lance-t-elle.

Comme beaucoup de ses voisins, la résidente de Summerside Grande Boulevard a cependant décidé qu’elle ne donnerait pas de bonbons cette année.

On doit être responsable. On ne veut pas créer un événement qui propagerait le virus, Rhonda Navratil, résidente du Grande Boulevard

Rhonda Navratil ne donnera pas de bonbons cette année, mais espère que la magie de l'Halloween sera tout de même au rendez-vous. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

L’année dernière, plus de 2000 enfants se sont présentés à sa porte, parfois en groupe de 30 ou 40.

Elle explique que les résidents de la rue se sont concertés et sont venus à la conclusion qu’ils ne pourraient pas gérer les foules que leurs décorations attirent normalement.

Je suis déçue parce que j’aime interagir avec les enfants, mais l’engouement et les costumes seront quand même de la partie , dit-elle.

Rhonda Navratil et ses voisins encouragent d’ailleurs les amateurs de décorations d’Halloween à venir les admirer avant le soir du 31 octobre.

Nous avons décoré notre maison plus tôt qu'à l'habitude cette année pour que les gens puissent en profiter avant l'Halloween , affirme Sarah Nychka, dont la maison a été décorée de la tête aux pieds.

Mercredi soir, de nombreuses familles profitaient d’ailleurs de la température clémente pour admirer les décorations.

On revient de la garderie et c'est une belle journée. On se promène pour voir les maisons. C'est toujours très beau ici , raconte Andrea Butlin, accompagnée de sa fille de trois ans.

Andrea Butlin et sa fille admirent les décorations de Rhonda Navratil. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Ma fille est immunodéprimée. On va donc rester à la maison le soir de l’Halloween et on essaie d’éviter les foules en venant ce soir , explique quant à elle Casey Hansen.

Un Halloween un peu différent

Rhonda Navratil et sa voisine Sarah Nychka prévoient tout de même se déguiser et saluer les passants le soir de l’Halloween.

Des membres du Western Canada Hearse Club rouleront quant à eux dans leurs corbillards antiques à travers les rues du quartier pour effrayer les résidents.

Les deux résidentes espèrent cependant que les gens respecteront les consignes de santé publique et éviteront les rassemblements.