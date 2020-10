COVID-19 : la pression monte dans les hôpitaux d’Edmonton

Avec un taux record d’hospitalisations et quatre éclosions, le système de santé a atteint « une étape charnière » dans la région de la capitale albertaine, avertit l’Association du personnel médical de la région d’Edmonton (EZMSA).

Les patients qui sont admis à l’hôpital avec une pneumonie ou un AVC n’ont nulle part où aller en ce moment. Ça veut dire que vos proches peuvent rester à l’urgence jusqu’à une semaine avant qu’on ne leur trouve un lit dans une unité normale , écrit l’ EZMSAAssociation du personnel médical de la région d’Edmonton dans une lettre ouverte envoyée cette semaine.

Jeudi, 70 personnes étaient hospitalisées avec la COVID-19 dans la région d’Edmonton, dont 8 aux soins intensifs. Des éclosions dans quatre hôpitaux ont forcé ceux-ci à fermer certaines de leurs unités de soins.

L’épuisement du personnel médical et les conflits constants avec le ministère de la Santé compliquent davantage la situation, expliquent le Dr Stephen Petryk et la Dre Erika MacIntyre, respectivement président et vice-présidente de l’ EMSZAAssociation du personnel médical de la région d’Edmonton .

En tant que médecins qui pratiquent dans les urgences et les soins intensifs de la région d’Edmonton, nous nous sentons obligés de vous informer de la pression inquiétante sur notre système de santé. Edmonton est à un moment décisif. L'Association du personnel médical de la région d’Edmonton

L’Association critique aussi la décision du ministère de la Santé de supprimer 11 000 postes dans la santé publique, même si le gouvernement promet que seuls des postes de soutien seront touchés, et qu’ils seront sous-traités au privé.

Ces 11 000 emplois sont des travailleurs de la santé qui fournissent des services dont nous avons besoin pour soigner les patients , soutient l’ EMSZAAssociation du personnel médical de la région d’Edmonton .

La capacité d'accueil des hôpitaux est réduite

Services de santé Alberta (AHS) a confirmé que les hôpitaux de la région fonctionnent actuellement à environ 120 % de leur capacité en raison du nombre de patients qui ont besoin d’être isolés. Des chambres qui accueillent habituellement trois ou quatre lits en contiennent maintenant seulement un ou deux pour respecter les protocoles sanitaires.

Depuis le 23 octobre, AHSServices de santé Alberta a également reporté 30 % des opérations chirurgicales non urgentes dans la capitale pour faire plus de place dans les hôpitaux. Jeudi, un nombre record de 130 Albertains étaient hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 18 aux soins intensifs.

Avec des informations de Jordan Omstead