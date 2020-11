Halloween : L'Est-du-Québec a le cœur à la fête, malgré la pandémie

La collecte de bonbons doit se tenir dans les villes de Rivière-du-Loup, de Rimouski, de Matane, de Baie-Comeau, de Sept-Îles et la grande majorité des municipalités de l'Est-du-Québec indiquent que la collecte de bonbons aura également lieu sur leur territoire, comme permis par le gouvernement du Québec.

La sécurité d'abord

Les enfants qui souhaitent partir à la chasse aux bonbons devront toutefois suivre les règles sanitaires en vigueur pour éviter que la fête ne devienne une occasion de transmettre la COVID-19.

Les jeunes devront être accompagnés de parents ou de tuteurs qui résident à la même adresse qu'eux seulement. Il faudra donc éviter d'inviter la famille élargie ou les amis pour participer à la collecte.

Québec recommande aussi de limiter le circuit de collecte de friandises au quartier autour de son domicile.

Dans la mesure du possible, les friandises devront être placées dans des sacs individuels à un endroit devant la maison où les enfants pourront se servir eux-mêmes. Photo : iStock / TracieMichelle

La distanciation physique de deux mètres et le port du couvre-visage doivent être respectés en tout temps.

Ceux qui remettent les bonbons doivent d'ailleurs faire preuve de créativité pour conserver une distance de deux mètres avec les enfants.

Le lavage des mains doit aussi se faire au départ et au retour à la maison.

Règles de sécurité pour l'Halloween Rester visible, soit par un costume aux couleurs claires ou par des bandes réfléchissantes

Rester avec l’adulte accompagnateur

Ne jamais entrer dans la maison ou dans la voiture d’un inconnu

Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied

Traverser les rues aux intersections

Parcourir un seul côté de la rue à la fois

Faire inspecter les bonbons par ses parents avant de les consommer Règles sanitaires Respecter la distanciation physique de deux mètres avec toute personne d'une autre adresse

Port d'un couvre-visage lorsque la distanciation est impossible

Se laver les mains au départ et au retour de la maison

Effectuer la tournée des maisons avec des gens qui résident à la même adresse

Passer l'Halloween dans son quartier

Préparer les friandises en sacs individuels pour que les enfants puissent se servir eux-mêmes

Placer les friandises en quarantaine pour une période d'au moins 24 heures avant de les manipuler à la maison Sources : Sûreté du Québec et Gouvernement du Québec

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, encourage les citoyens à profiter de la fête dans le respect des règles sanitaires.

Le petit moment d'une petite fête comme ça, c'est tout à fait important pour les parents, les enfants. Ça met un petit peu de gaieté dans tout ce mouvement-là où on ne peut pas se voir comme on voudrait, où on ne peut pas être aussi proches qu'on aimerait. Bien, il faut profiter de tous ces moments-là qu'on peut partager avec les autres , soutient-elle.

L'« Opération Fantôme » sera, par ailleurs, de retour cette année dans les rues de Rivière-du-Loup, comme ailleurs au Québec.

Des pompiers et des policiers parcourront la ville dès le début de la soirée, à basse vitesse, pour s'assurer que les enfants puissent passer l'Halloween en sécurité, malgré la pénombre qui s'installe tôt en octobre.

D'autres façons de célébrer l'Halloween

De nombreuses municipalités ont fait preuve de créativité pour que leurs concitoyens qui souhaitent éviter la traditionnelle collecte de bonbons puissent célébrer autrement.

Des concours de décorations d'Halloween ont été organisés dans plusieurs municipalités. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

À Matane et à Rivière-du-Loup, des concours de décorations de maison ont notamment été organisés et des prix seront remis aux gagnants.

Ce qu'on a voulu, c'est de proposer une alternative pour permettre, justement, à nos jeunes de profiter de cette journée-là, en sécurité. En sécurité aussi pour leurs parents, leur famille. Jérôme Landry, maire de Matane

Un peu plus de 80 foyers matanais se sont prêtés au jeu, selon le maire Jérôme Landry.

La Ville a partagé une carte interactive sur sa page Facebook pour répertorier les maisons qui ont participé au concours de décorations.