COVID-19 : 896 nouveaux cas et 9 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 896 nouveaux cas de coronavirus.

Les régions les plus touchées demeurent :

Toronto : +314 cas

Peel : +173 cas

York : +115 cas

Ottawa : + 96 cas

Le nombre total d'infections en Ontario depuis le début de la pandémie est maintenant de 74 715.

Le nombre de nouveaux cas chez les personnes de 80 ans et plus est presque deux fois plus élevé que jeudi, passant de 57 à 103.

Au total, 71 centres de soins de longue durée ont une éclosion actuellement, soit 6 de plus que la veille.

Par ailleurs, malgré 796 guérisons dans la province, les cas actifs continuent d'augmenter (+91), vendredi.

En revanche, le nombre d'hospitalisations baisse légèrement (-8) comparativement à jeudi.

Un peu plus de 41 000 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures. C'est plus qu'au cours des derniers cinq jours, mais toujours moins que l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

Des cas au bureau de Doug Ford

L'attachée de presse du premier ministre confirme que certains employés du bureau de circonscription de Doug Ford à Toronto ont contracté le coronavirus, sans préciser combien.

Le premier ministre n'a pas visité le bureau au cours des deux dernières semaines et n'a pas été exposé au virus , indique son attachée Ivana Yelich.

Elle précise toutefois que le bureau de circonscription est fermé jusqu'à nouvel ordre, afin de permettre un nettoyage en profondeur.

Plus de détails à venir