Sortir du système

Noémi pratiquait la physiothérapie dans un hôpital. Guillaume était designer graphique à son compte. Ils habitaient Montréal. Au fil de la dernière année, le couple a tourné le dos à une routine pourtant confortable.

En se renseignant sur la collapsologie, un courant de pensée qui avance qu'un effondrement de la société serait proche, et à force d’éprouver un sentiment d'insatisfaction par rapport au monde du travail, Noémi et Guillaume ont décidé de passer l’action. Déménager dans le Bas-Saint-Laurent leur a permis de se rapprocher de la nature et d'envisager une nouvelle vie.

Ils ne sont pas les seuls à avoir amorcé ce type de démarche. Carbone a rencontré quelques collapsonautes des gens qui cherchent à créer des modes de vie plus résilients, basés sur l'autonomie et l'entraide.