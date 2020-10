La mairesse Montgomery en colère, les policiers de Montréal « révoltés »

Les déclarations de la mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Sue Montgomery après la mort d’un homme noir aux mains du SPVM , sont « totalement irresponsables », selon la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

Ses déclarations sont clairement indignes de sa fonction. Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

Jeudi matin, lors d’une intervention policière, un homme a été atteint par au moins un projectile d'arme à feu tiré par la police de Montréal. Il en est mort.

La mairesse Sue Montgomery n’a pas tardé à réagir en exprimant sa colère sur les réseaux sociaux.

Le meurtre insensé de personnes racisées doit prendre fin. Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Elle a ajouté que le racisme systémique était présent au SPVM et dans toutes les sphères de notre société .

Elle également évoqué une triste et tragique histoire de violence policière contre les hommes noirs. Elle a aussi rappelé les morts violentes d'Anthony Griffin, il y a plus de 30 ans, et de Nicholas Gibbs en 2018.

Pour la mairesse, la tragédie de jeudi renforcera la méfiance envers la police. La confiance entre le SPVM et la communauté, a-t-elle estimé, doit être bâtie avec une approche de police communautaire.

Yves Francoeur a répliqué en expliquant le mandat des policiers confrontés à la menace sur le terrain.

Les policiers et policières de Montréal ont l’obligation de neutraliser les menaces contre la vie des citoyens et citoyennes ou contre la leur. C’est malheureusement le cas même lorsque la personne qui fonce avec une arme sur les policiers ou sur le public est en crise. Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

M. Francoeur a rappelé au passage qu’ un couteau n’est pas une arme banale. On a vu en France cette semaine les dommages que cette arme peut faire en peu de temps.

Huit enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes BEI tenteront de déterminer ce qui s'est passé jeudi, avec l'aide de la Sûreté du Québec (SQ), qui agira comme corps de police de soutien.