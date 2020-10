Le Marché des fermiers de Charlottetown rouvre ses portes samedi

Les marchands sont à l’extérieur du bâtiment depuis le mois de juin et ils vont s’installer à l’intérieur pour le reste de l’automne et l’hiver, explique le gestionnaire de la coopérative du Marché, Bernard Plourde.

Les responsables du Marché ont profité du ralentissement entraîné par la COVID-19 pour rénover la ventilation, la plomberie et le système électrique du bâtiment. La qualité de l’air devrait être meilleure à l’intérieur, selon M. Plourde. Le chauffage en hiver et la climatisation en été devraient aussi être plus efficaces.

Tout devrait être prêt pour la réouverture du Marché samedi, mais de petits ajustements seront peut-être nécessaires par la suite, explique le gestionnaire de la coopérative, Bernard Plourde. Photo : CBC/John Robertson

Les salles de toilettes ne seront peut-être pas encore tout à fait prêtes samedi, mais M. Plourde indique que des toilettes portables seront en place.

Précautions sanitaires

Les responsables du Marché ont suivi les consignes de la Santé publique pour assurer la sécurité des clients et des marchands, selon Bernard Plourde.

Le port du masque est obligatoire dans le bâtiment. Des panneaux en plastiques sont installés par endroit pour réduire la dispersion des gouttelettes de salive.

Des flèches sur le sol indiquent aux clients dans quel sens effectuer leur circuit. On demande aux gens de ne pas circuler à contresens.

Les marchands peuvent servir des repas, mais uniquement dans des contenants pour emporter. La salle à manger du Marché sera d’ailleurs fermée.

Les clients ne pourront pas utiliser leurs propres contenants, tasses ou thermos, mais les marchands utiliseront des contenants biodégradables, selon M. Plourde.

Il demande aussi aux gens de ne pas trop tarder quand ils font leurs courses dans le Marché parce qu’on n'y autorise que 100 personnes à la fois et qu’on souhaite éviter que des gens attendent trop longtemps à l’extérieur dans le froid cet hiver.

Heureux de rentrer dans le bâtiment

Plusieurs marchands sont enthousiastes. C’est bien de travailler dehors, mais c’est merveilleux de rentrer , affirme John MacFarlane, un marchand de produits artisanaux.

John MacFarlane travaille dans le Marché depuis le début des années 1980, avant que le Marché occupe le bâtiment actuel. Il dit avoir hâte d'accueillir à nouveau les clients à l’intérieur. Beaucoup de gens qui fréquentent les lieux sont des amis du Marché, souligne-t-il.

Une nouvelle marchande qui s’installe à l’intérieur pour la première fois, Rachael Macaulay, de la ferme Crystal Green, affirme avec enthousiasme qu’une nouvelle aventure commence.

Elle dit avoir elle-même beaucoup fréquenté les Marchés de Summerside et de Charlottetown en tant que cliente, qu’elle compte beaucoup d’amis dans le milieu agricole et quelle se réjouit à l’idée que la communauté se rassemble à nouveau pour appuyer les fermiers.

Le Marché sera ouvert les samedis de 9 h à 14 h. Il propose toujours aux gens de magasiner en ligne s’ils préfèrent passer prendre leur commande les jeudis sans contact rapproché avec qui que ce soit.