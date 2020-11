Du homard jusqu'au Bas-Saint-Laurent dans les eaux du fleuve

C’est certainement devenu un sujet de conversation chez les plongeurs , confirme le Rimouskois Richard Larocque, plongeur amateur qui fait de la plongée depuis presque 40 ans dans la région.

Au cours de ses dernières années de plongée, Richard Larocque a pu observer le homard de près. Il est d’avis que les homards semblent avoir migré vers l’ouest.

Richard Larocque est plongeur amateur et réside dans le district de Pointe-au-Père, à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

On est passé d’une situation où c’était vraiment exceptionnel d’en rencontrer en plongée à une situation où on en voit régulièrement, surtout à côté de la jetée de Pointe-au-Père , affirme-t-il en pointant le sous-marin Onondaga.

Je regardais mon carnet de plongée ce matin et [dans les années 1980], j’ai deux mentions de homards que j’ai vus ici. Alors que maintenant, on fait une plongée ici et on est assuré d’en voir. Richard Larocque, plongeur amateur

Il est vrai que les stocks de homard ont augmenté de façon considérable dans le nord-ouest du golfe du Saint-Laurent.

Le réchauffement climatique change la donne

Bernard Sainte-Marie, qui étudie les invertébrés marins à l’Institut Maurice-Lamontagne (IML), explique que deux phénomènes sont à l’origine de la présence accrue des homards au Bas-Saint-Laurent.

Les homards sont de petites bêtes capricieuses, dit-il. À l'aise dans des eaux entre 12 et 20 °C, ils évitent les températures trop chaudes ou glaciales.

Le golfe du Saint-Laurent, comme tout le nord-ouest de l’Atlantique, réchauffe d’environ 1,5 et 2 °C par décennie depuis la fin des années 1980 , mentionne le chercheur.

Bernard Sainte-Marie est spécialiste des invertébrés et chercheur à l'Institut Maurice-Lamontagne. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le phénomène est vraiment relié aux changements climatiques. Bernard Sainte-Marie, spécialiste des invertébrés à l'IML

Auparavant, les processus biologiques de production du homard étaient limités par la température froide dans l’estuaire et dans le nord du golfe du Saint-Laurent.

Le réchauffement des eaux de surface favorise maintenant l’éclosion et la survie des larves de homard. Le crustacé se répand ainsi sur un plus grand territoire et davantage de larves et de homards juvéniles se développent jusqu’à maturité.

Il cherche toujours le même habitat, il cherche toujours les mêmes conditions de température. S’il ne les retrouve pas au sud, c’est au nord qu'il va les trouver. Il va donc y avoir un déplacement des populations , indique M. Sainte-Marie.

Les zones de pêche pourraient être appelées à changer en raison du déplacement des populations de homard (archives). Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Dans le sud de la Nouvelle-Angleterre, les pêches se sont effondrées en raison des changements climatiques, selon le chercheur.

Les larves de homard se développent de plus en plus loin au large des côtes, les zones de pêche pourraient donc être appelées elles aussi à s’élargir.

Les statistiques de Pêches et Océans Canada indiquent que l'île d'Anticosti est aussi en train de devenir le nouvel eldorado de la pêche au homard. Les homardiers qui pêchent à cet endroit capturent en moyenne quatre fois plus de homards qu’il y a 10 ans.

Programmes de conservation

D’ailleurs, Bernard Sainte-Marie affirme qu’une gestion plus rigoureuse de la pêche commerciale et la réduction des permis, depuis les années 2000, sont en partie responsables de l’augmentation des stocks.

Tellement que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a autorisé une pêche commerciale expérimentale en 2018 sur une zone s'étendant de la pointe de la Gaspésie jusqu’à l’ouest de Matane.

Cet état de choses aurait été inconcevable il y a 15 ans, selon le plongeur amateur de Pointe-au-Père, Richard Larocque.

C’est intéressant de voir un environnement qu’on connaît bien, qui continue à évoluer. Il y a des choses qui changent. Richard Larocque

Pêches et Océans Canada a par ailleurs constitué quelques dossiers d’infractions concernant des braconniers ayant pêché le homard sans autorisation dans l’est du Bas-Saint-Laurent cet été.