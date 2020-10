2e vague : moins de morts pour l'instant, mais la situation empire dans les foyers d'aînés

Depuis septembre, le nombre de décès recensés chaque jour dans la province varie de 1 à 10.

Le printemps dernier, il en y avait de 20 à 60 quotidiennement. À la mi-mai, le coronavirus était ainsi lié à plus de 2000 morts en Ontario.

Le Dr Amol Verma de l'Hôpital St. Michael's de Toronto dit que les hôpitaux sont mieux préparés maintenant et connaissent mieux le virus, ce qui contribue à réduire le taux de mortalité.

Il cite l'utilisation de stéroïdes et d'oxygène pour traiter les malades.

Quelqu'un qui contracte la COVID-19 aujourd'hui a plus de chance de survie qu'un patient le printemps dernier. Amol Verma, spécialiste à l'Hôpital St. Michael's

Il ajoute que l'âge moyen des Ontariens qui contractent le coronavirus a diminué depuis le printemps.

À l'heure actuelle, plus de la moitié des nouveaux cas sont chez des individus de moins de 40 ans, qui ont généralement un meilleur système immunitaire que les aînés.

[Le virus] infecte des gens plus jeunes et plus en santé présentement, dit le Dr Verma. Et nous faisons plus de tests de dépistage qu'au printemps.

Inquiétudes au sujet des foyers pour aînés

L'épidémiologiste et professeur à l'Université d'Ottawa, Raywat Deonandan, craint toutefois que les jeunes patients infectent des Ontariens plus âgés.

Dans quelques semaines, le taux de mortalité pourrait augmenter. Raywat Deonandan, épidémiologiste

Le gériatre Nathan Stall du réseau Sinai Health à Toronto note lui aussi ceci : On ne sait pas encore où la courbe va aller.

Il souligne qu'il y a toujours des pénuries de personnel dans les centres de soins de longue durée, sans parler des chambres à occupation multiple dans les foyers.

Selon les dernières données provinciales, il y a eu récemment une forte augmentation des décès dans les résidences pour personnes âgées.