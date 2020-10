Des conseils pour économiser en matière de chauffage

Tous les murs extérieurs, c'est là où va tout notre argent pour le chauffage pendant les mois d'hiver , indique Robert Robichaud, conseiller en énergie chez Énergie NB depuis 22 ans.

Peu importe le système de chauffage qu'on utilise dans une maison, son efficacité dépend avant tout de l'isolation. Parce que la chaleur [...] s'échappe dans toutes les directions , souligne-t-il.

Bien isoler les murs et la fondation de sa demeure fait une grande différence sur les coûts du chauffage en hiver. Si investir dans des fenêtres de qualité et s'assurer de leur bonne étanchéité est crucial, il en va tout autant pour les portes qui donnent sur l’extérieur.

En décembre, janvier et février, Robert Robichaud chauffe principalement sa maison au bois. Il possède également des plinthes électriques qu'il utilise rarement, car il les considère comme étant trop énergivores. Il préfère de loin l'utilisation de mini-thermopompes.

On compare un mini-split avec les plinthes électriques. Lequel consomme le plus d'énergie? Les plinthes électriques, beaucoup plus. Les thermopompes sont à peu près deux à trois fois plus efficaces. Si cette unité va consommer 60 $ à 80 $ par mois, elle va nous donner de deux à trois fois plus d'unités de chaleur pour ce même argent , explique M. Robichaud.

D’où la popularité des mini-thermopompes qui se multiplient dans nos foyers depuis quelques années. Leur entretien est aussi plutôt facile.

Ça fait qu'avec une balayeuse électrique, on va passer là dessus. Ça prend cinq minutes et ce sera prêt pour 12 mois, peut-être que je devrais le faire tous les six mois , affirme M. Robichaud.

Il suffit de quelques minutes une fois ou deux par année pour nettoyer le filtre d'une mini-thermopompe, explique Robert Robichaud. Photo : Radio-Canada

Installer une mini-thermopompe coûte en moyenne de 3500 $ à 4000 $, mais cet appareil fait épargner de 350 $ à 500 $ par année. Ce système est en général garanti pendant dix ans. S’il est bien entretenu, il peut durer une vingtaine d'années.

Les gens peuvent aussi économiser des centaines de dollars grâce à différents programmes d’aide financière. Il existe plusieurs façons d'améliorer l'efficacité énergétique de sa maison et chacune des provinces de l'Atlantique offre des programmes d'aide pour l’évaluation de la circulation de l'air. Des programmes d'aide financière pour des rénovations requises existent aussi.

Avec les renseignements de Janic Godin