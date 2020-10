COVID-19 : Les soins intensifs à l’Hôpital Saint-Boniface en surcapacité

Une note de service de l’Hôpital Saint-Boniface à Winnipeg, aux prises avec une éclosion de COVID-19, indique que son service de soins intensifs de médecine et de chirurgie est en surcapacité.

La note obtenue par CBC/Radio-Canada indique que : notre service de soins intensifs de médecine et de chirurgie — où nous soignons nos patients les plus critiques — est maintenant en surcapacité, chacun des 14 lits est occupé. Puisque ce service est complet, nous avons dû admettre un patient au service de soins cardiaques intensifs et de chirurgie .

Le service de soins cardiaques intensifs et de chirurgie n’est pas en mesure de recevoir plus de patients, puisque le personnel [de ce service est en quarantaine après une exposition possible au virus en raison d'un patient infecté] , poursuit la note.

Plus de la moitié des patients ayant besoin de soins intensifs ont été déclarés positifs à la COVID-19, est-il indiqué.

Nous savons que les patients qui reçoivent un traitement pour la COVID-19 restent aux soins intensifs plus longtemps que les autres, explique la note. Cela met de la pression supplémentaire sur notre capacité .

La note de service indique qu'afin de libérer du personnel pour traiter plus de patients, l’hôpital pourrait se voir forcé de reporter des interventions chirurgicales. Aucune décision n’a encore été prise, selon l’hôpital.

Entre-temps, le Centre des sciences de la santé de Winnipeg et l’Hôpital Grace aident l’Hôpital Saint-Boniface à créer de la capacité pour répondre à la vague de patients qui vont avoir besoin de soins intensifs .

Le site Internet de l’Hôpital Saint-Boniface rapporte 36 cas d'infection au nouveau coronavirus en date du 29 octobre. Jusqu’ici 25 patients et 11 membres du personnel ont reçu un résultat positif à un test de dépistage du nouveau coronavirus. Trois personnes sont décédées.