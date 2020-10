Télé-Québec est à la recherche des meilleurs artistes de rap francophones

Dès le mois de mars 2021, Télé-Québec diffusera une nouvelle émission intitulée La fin des faibles, une adaptation télévisuelle de la populaire compétition de rap End of the Weak, fondée à New York il y a 20 ans et présente dans une douzaine de pays à travers le globe.

Présentée comme les « Olympiques du rap au Québec », l’émission animée par Pierre-Yves Lord sera diffusée à l’occasion du Mois de la francophonie, au mois de mars prochain, à raison de deux épisodes par semaine.

Cinq épreuves pour départager les faibles des forts

L’équipe de La fin des faibles est à la recherche du meilleur ou de la meilleure MC francophone, c’est-à-dire du rappeur ou de la rappeuse capable d’offrir la performance la plus complète sur le plan artistique, qui maîtrise l’équilibre parfait entre l’écriture et l’improvisation , peut-on lire sur la page web de l’émission.

Les participants et les participantes s’affronteront dans cinq épreuves phares de la compétition originale : texte libre, a capella, improvisations avec objets, MC contre DJ et cercle, ou cypher, qui fait référence aux rassemblements impromptus où des rappeurs et rappeuses se relaient en improvisant chacun à leur tour, sans briser le rythme.

Un jury composé de Koriass, Sarahmée et Souldia

Les participants et les participantes seront jugés par trois artistes qui ont fait leurs preuves sur la scène du rap queb - Souldia, Koriass et Sarahmée - qui auront la tâche délicate d’évaluer leurs camarades en se basant sur cinq critères : la qualité des textes, la créativité, la présence scénique, le débit et l’interaction avec l’environnement.

Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’inscription sur le site de l’émission et à y joindre des liens vidéo d’une ou de plusieurs courtes performances de rap, d’ici le 18 novembre à 23 h 59.

La personne gagnante recevra une bourse pour la production d’un vidéoclip, en plus de gagner un voyage pour participer au volet international d’End Of The Weak.

Il est à noter que la compétition est ouverte à tous les artistes, qu’ils soient de la relève ou déjà bien établis.