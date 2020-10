Walmart retire armes à feu et munitions de ses tablettes

Cette décision survient à quelques jours seulement du scrutin présidentiel, qui doit déterminer qui, du démocrate Joe Biden ou du républicain Donald Trump, se verra confier un mandat de quatre ans à la Maison-Blanche.

Le président sortant a maintes fois remis en question la fiabilité du vote postal, qui pourrait d'ailleurs faire durer le suspense le soir du 3 novembre, faisant ainsi craindre une contestation des résultats et même des violences.

Le détaillant Walmart s'est toutefois fait rassurant jeudi, par communiqué, expliquant que sa décision n'avait rien d'inusité.

Nous avons récemment assisté à certains troubles civils et, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs occasions au cours des dernières années, nous avons déplacé les armes à feu et les munitions hors de la portée des clients, par précaution, afin d'assurer leur sécurité et celle de nos associés.

Un porte-parole de Walmart