La cour permet à Meng Wanzhou de présenter une autre ligne de défense

En septembre, la défense a tenté de faire admettre en preuves plusieurs documents et témoignages qui, plaident les avocats de Mme Meng, montrent que le dossier d’extradition élaboré par la justice américaine – ce sur quoi se fondent les avocats du procureur général du Canada pour demander que la femme d’affaires soit remise aux autorités américaines – comporte des faits trompeurs.

Cela constitue, selon eux, un abus de procédures justifiant l’arrêt de l’extradition.

Il y a un air de vraisemblance à ces allégations, écrit la juge, et certaines des preuves que la défense souhaitait faire admettre pour appuyer ces allégations, dit-elle, sont réellement capables de mettre en doute la fiabilité du dossier d'extradition .

Il n’est pas possible [...] d’exclure que la soumission de la demanderesse ait du succès , ajoute Heather Holmes.

Audiences en février 2021

Cela signifie que les éléments de preuve admis par la juge pourront être présentés lors d’audiences qui auront lieu en février 2021 et qui porteront sur l’ensemble des allégations d’abus de procédures présentées par la défense dans le but de forcer l’interruption des procédures d’extradition.

La Couronne demandait le rejet sommaire de ces éléments de preuve.

Le nombre limité de preuves admis par la juge inclut notamment des diapositives d’un document PowerPoint présenté à la Banque HSBC, datant de 2013, dans lequel Meng Wanzhou admettait que Huawei faisait des affaires avec Skycom, une firme active en Iran.

Cela inclut aussi une partie du témoignage écrit d’un avocat spécialiste du droit des sanctions internationales, John Bellinger, ainsi que celui d’un employé de Huawei, Hou Jianguang, qui affirme que des cadres séniors de HSBC étaient au courant de la relation entre Skycom et Huawei.

Meng Wanzhou est accusée par la justice américaine d’avoir menti à HSBC sur la nature des liens unissant les deux sociétés pour obtenir un prêt, mettant la banque à risque d’être sanctionnée pour violation des sanctions imposées par Washington contre l’Iran.

Un agent des services frontaliers poursuit son témoignage

Le douanier Scott Kirkland, qui a participé à un interrogatoire de trois heures de la directrice financière de Huawei avant son arrestation formelle à l'aéroport de Vancouver, le 1er décembre 2018, a par ailleurs poursuivi son témoignage au tribunal, jeudi.

Il a reconnu mercredi avoir transmis par erreur à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) les codes secrets des appareils électroniques de Meng Wanzhou.

Les avocats de cette dernière tentent de prouver que ses droits ont été bafoués lors de son interpellation et qu'elle doit être remise en liberté.

Ils allèguent notamment que c’est à la demande du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain que la GRCGendarmerie royale du Canada a volontairement retardé son arrestation, afin de permettre aux agents des services frontaliers d’interroger la femme d’affaires chinoises sans la présence d’un avocat, le tout afin de recueillir un maximum de preuves.

C'est aussi en février 2021 que cette autre allégation d'abus de procédure sera évaluée par le tribunal.

L’interpellation de Meng Wanzhou est à l'origine d'une crise sans précédent entre Pékin et Ottawa. Quelques jours plus tard, l'ex-diplomate canadien Michael Kovrig et son compatriote, le consultant Michael Spavor, ont été arrêtés en Chine. Ils ont été inculpés d'espionnage à la mi-juin.

Leur détention est largement considérée en Occident comme une mesure de représailles.