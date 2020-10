La désignation patrimoniale de la résidence Bagshaw à Regina devra attendre

L'incertitude plane encore sur la désignation patrimoniale de la résidence Bagshaw à Regina après la réunion du conseil municipal de mercredi. Les conseillers ont voté à l’unanimité pour renvoyer la question au Comité provincial d’examen du patrimoine, plus compétent en cette matière.

La résidence Bagshaw, vieille de 107 ans, avait été officiellement désignée comme bâtiment patrimonial lors d’une réunion du conseil municipal de Regina au mois d’août. Mais l’actuel propriétaire du bâtiment, le promoteur immobilier Crawford Homes, s’oppose à la désignation patrimoniale.

La directrice de création chez Crawford Homes, Kaitin Bashutski, a déclaré au conseil municipal que l’intégrité de la structure du bâtiment est compromise, car l’immeuble a été négligé pendant des décennies. Pour cela, son groupe souhaite construire un nouveau bâtiment sur le terrain.

Aucun entretien important n'a été effectué sur la maison depuis 1984 [...] le manque d'entretien au fil du temps a provoqué des problèmes considérables dans toute la maison , a déclaré Kaitin Bashutski

Kaitin Bashutski a brandi trois rapports d’experts sur l’état de la maison afin de soutenir la position du groupe Crawford Homes.

L'un des rapports a été produit par la firme Gilchuk Design & Drafting et il stipule que la restauration du bâtiment nécessiterait des investissements et une main-d’oeuvre importants. Par conséquent, il pense que le coût de remplacement par du neuf serait plus économique .

Les conditions existantes rendent cette structure impropre et dangereuse pour l'occupation. Nous recommandons au propriétaire de démolir le bâtiment et de construire une nouvelle structure , a indiqué le président de Gilchuk Design & Drafting, Jason Gilchuk.

Importance patrimoniale

Le conseil municipal de Regina a voulu donner un statut patrimonial à la propriété grâce à son style architectural unique. Le fait qu’il s’intègre aux résidences avoisinantes justifie également sa préservation, selon le conseil.

La présidente de Heritage Regina, un organisme de défense et de protection du patrimoine, Jackie Schmidt, note que son emplacement, sa forme architecturale et sa façade font du bâtiment un élément clé de l’environnement historique et architectural du quartier de la cathédrale de Regina.

La propriété est l'une des rares maisons de son époque qui subsistent dans le quartier. Jackie Schmidt, présidente de Heritage Regina

Jackie Schmidt explique que l'opposition de Crawford Homes à la désignation patrimoniale procède d’un stratagème des promoteurs immobiliers.

Ils déclinent l'offre d'incitations financières de la Ville pour conserver la maison patrimoniale et demandent un permis de démolition afin de pouvoir démolir le bâtiment, réaménager le site et ensuite revendre la propriété , a informé Mme Shmidt.

Lorsque la demande de démolition est suspendue pour permettre à la Ville d'envisager une désignation patrimoniale pour la propriété, les propriétaires font valoir que la maison qu'ils ont volontairement achetée est dangereuse, inhabitable, trop coûteuse à conserver et ne peut être revendue , a conclu Mme Schmidt.

La reconnaissance patrimoniale d'un édifice permet à son propriétaire d'être admissible à un financement de la Ville en vue de la restauration du bâtiment.

Avec les informations de Julia Peterson