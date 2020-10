Des écoles secondaires se préparent à l'enseignement à distance

Après des écoles jeannoises et le Séminaire de Chicoutimi, c'est maintenant au tour de l'École secondaire des Grandes-Marées de La Baie et de l'École primaire et secondaire Fréchette de L'Anse-Saint-Jean de se tourner vers les technologies d’enseignement à distance, l’instant d’une journée.

Les élèves de quatrième et de cinquième secondaire de ces deux écoles ont, jeudi, assisté à leurs cours à partir de leur résidence. L'élève de cinquième secondaire et première ministre de l'école des Grandes-Marées, Jade Brisson, confirme une amélioration de l’organisation.

C’est sûr que le fonctionnement, je trouve que c’est plus organisé. Juste le fait que les cours soient obligatoires, déjà. La plupart des élèves de ma classe, j’en connais plein, je croyais qu’ils ne seraient pas là, mais ils étaient tous là. Ça niaisait un peu au début parce qu’en éducation physique mon professeur est arrivé en retard un peu. On était là en train de discuter. Ça a bien été, le fonctionnement, ça marche super bien , résume-t-elle.

L’enseignante de français Marie-Joëlle Bolduc est d’avis que cette journée permettra de réduire le stress des élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire qui pourraient être forcés de rester à la maison une journée sur deux en raison du changement potentiel de palier d’alerte. L'initiative a également permis de valider les méthodes d'enseignement à distance.

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay assure que les écoles sont prêtes à se tourner vers l’enseignement à distance si la situation l’oblige. Près de 5000 appareils électroniques ont été achetés afin d’être remis aux élèves qui en auraient besoin. L’équipement portatif existant permettrait à l’ensemble du personnel de se tourner vers le télétravail.

Sans Internet, l'enseignement à distance n'est guère utile pour les jeunes du secondaire. Environ 200 personnes ont indiqué au centre de services des Rives-du-Saguenay, par le biais d'un sondage, qu'elles ne disposaient pas d'un accès à Internet.