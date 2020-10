Le CRTC retarde l’offre d’Internet illimité de Northwestel dans le Nord

L’entreprise de télécommunication affirme, dans un gazouillis, que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a indiqué avoir besoin de plus de temps pour examiner la demande de l'entreprise.

Nous continuons à nous préparer, et nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus , peut-on lire dans le message publié sur le réseau social.

La demande, si elle avait été approuvée, aurait vu des offres de données illimitées disponibles dans sept communautés du nord, dont deux au Yukon (Whitehorse et Carcross), quatre aux Territoires du Nord-Ouest (Yellowknife, Hay River, Fort Smith et Norman Wells) et une en Colombie-Britannique (Fort Nelson).

Dans un précédent communiqué de presse, Northwestel avait déclaré qu'elle prévoyait d'introduire l'Internet illimité dans chaque communauté du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest dans les trois ans à venir.