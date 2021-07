Mort de la famille Ciasullo : l'accusé plaide coupable

À Brampton, Brady Robertson a plaidé coupable de quatre accusations criminelles de conduite dangereuse ayant causé la mort relativement à la collision qui a décimé une famille l'été dernier dans la même municipalité. Karolina Ciasullo et ses trois fillettes avaient été frappées de plein fouet, dans leur véhicule utilitaire sport, par la voiture de l'accusé.

Brady Robertson a admis devant la Cour supérieure de Brampton avoir conduit de manière dangereuse.

L'individu de 21 ans fait aussi face à quatre chefs de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort. Il a plaidé non coupable de ces accusations et subit un procès en lien avec celles-ci.

La juge Sandra Caponecchia et, en mortaise, une photo de l'accusé prise à l'hôpital après l'accident. Photo : Radio-Canada / Pam Davies/CBC News

Robertson est détenu à la prison de Maplehurst depuis qu'une juge de paix a refusé à la fin août de le libérer sous caution.

Deux témoins affirment avoir aperçu Brady Robertson, l'air endormi, l'avant-midi du 18 juin 2020, au volant de son véhicule. Un automobiliste, Sandeep Singh, s'est rendu devant la portière de la voiture de l'accusé, qui était à l'arrêt, et a crié quelque chose pour le faire réagir.

Sandeep Singh (à gauche) et Kuljit Kaur ont témoigné au procès, lundi. Photo : Radio-Canada / Pam Davies/CBC News

Poursuite policière

Selon la Couronne, Brady Robertson a alors pris la fuite, atteignant la vitesse de 130 km/h au volant de son Infiniti G35 dans une zone de 60 km/h. M. Singh a aussitôt composé le 911 après avoir relevé le numéro de la plaque minéralogique de l'accusé.

Un policier de la police régionale de Peel a témoigné avoir vu Robertson faire un demi-tour à 180 degrés dans la rue Bramalea et l'avoir pris en chasse.

Karolina Ciasullo et ses trois filles, Klara, Lilianna et Mila, ont été tuées dans la tragédie. Photo : GoFundMe

Robertson, se sachant poursuivi, a accéléré sans s'arrêter à une intersection. Il a ensuite brûlé un feu rouge avant de percuter de plein fouet la voiture de Karolina Ciasullo à l'intersection de la rue Torbram et de la promenade Countryside.

Les véhicules de secours sont arrivés peu après sur les lieux après avoir été alertés à 12 h 16. Karolina Ciasullo était âgée de 37 ans et ses fillettes, de 6, 3 et 1 an respectivement.

Rapports accablants

Des rapports sur la reconstitution de l'accident montrent que Robertson roulait juste avant la collision à une vitesse de 156 à 167 km/heure alors que la limite était de 70 km/h dans ce secteur.

Un rapport toxicologique indique par ailleurs qu'il avait plusieurs fois la limite permise de THC dans le sang. Selon la preuve déposée devant le tribunal, du cannabis et des pilules de fentanyl ont été retrouvés dans la boîte à gants de la voiture.

L'accusé a été blessé dans l'accident. Il a dû être envoyé à l'hôpital civique de Brampton, où il a été réanimé.

L'hôpital civique de Brampton, où Brady Robertson avait été transporté après l'accident. Photo : Radio-Canada

Le jeune homme a ensuite été transporté à l'hôpital St. Michael de Toronto pour y recevoir une transfusion sanguine et y faire soigner ses blessures : deux jambes brisées, dos et vertèbres fracturés. Il a été arrêté sur son lit d'hôpital quatre jours plus tard.

Dans une déclaration commune, la couronne et la défense ont expliqué que la voiture avait été achetée quelques jours plus tôt par l'accusé.

La prison de Maplehurst dans la région de Halton. (Archives) Photo : CBC / Jeremy Cohn

Rassemblement à l'extérieur du tribunal

Un groupe formé de proches et d'amis des victimes ainsi que de militants contre l'alcool au volant s'est présenté à l'audience pour demander des changements au Code criminel et permettre l'octroi de sentences plus sévères pour les conducteurs responsables de la mort de personnes.

Une porte-parole du groupe a affirmé : « Aucune sentence ou rien ne pourra les ramener, mais elles méritent que justice soit faite ».

Un groupe de proches et d'amis des victimes s'est regroupé devant le tribunal avant l'audience. Photo : Radio-Canada / Paul Smith