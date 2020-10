Ubisoft reporte la sortie des jeux vidéo Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine

Les fans des séries Rainbow Six et Far Cry d’Ubisoft devront encore patienter avant de pouvoir jouer aux nouveaux titres des deux franchises, dont les sorties étaient prévues respectivement à la fin de 2020 et au début de 2021. Les “défis de production” en télétravail auront eu raison de ces superproductions, qui seront plutôt lancé quelque part entre avril 2021 et mars 2022.