L’Abitibi-Témiscamingue pourrait-elle retourner au palier d’alerte vert?

Il n’y a maintenant que 8 cas actifs de la maladie sur tout le territoire. C’est donc dire que sur les 59 personnes infectées depuis la mi-septembre, 51 sont rétablies.

Devant la stabilité de la situation, est-ce que l’Abitibi-Témiscamingue pourrait revenir au palier d’alerte vert ?

C’est une bonne question, répond Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique. Le nombre de cas actifs diminue d’une journée à l’autre et oui, ça se peut, si la situation se maintient, qu’on tombe à 0 cas actif. Toutefois, tant qu’il y a des régions rouges et oranges autour de nous, par prudence, il faut rester en phase pré-alerte. La bonne chose, c’est que la majorité des exigences ne sont pas vraiment différentes entre le vert et le jaune. Être jaunes nous fait un rappel que ça peut partir très rapidement comme on l’a vu au début du mois d’octobre.

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle qu'à l'extérieur de la région la situation est totalement différente. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les autorités sanitaires insistent sur l’importance de continuer de suivre rigoureusement les mesures d’hygiène et de distanciation, surtout à la lumière de ce qui se passe ailleurs au Québec, mais aussi dans des pays comme la France et les États-Unis, où l’on observe une flambée des cas.

En Abitibi-Témiscamingue, on est avec un taux qui est très faible au niveau de la transmission de la pandémie, mais c’est par le maintien et la rigueur des mesures qu’on va être capable de demeurer ainsi. D’ailleurs, notre premier ministre Justin Trudeau a fait référence à notre région, où on a réellement une situation qui est plus favorable que d’autres secteurs de notre pays , précise Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux.

La santé publique rappelle notamment à l’ordre les clients des restaurants.

Même si les restaurants demeurent ouverts en zone jaune, les clients qui ne proviennent pas de la même bulle familiale doivent être assis à deux mètres les uns des autres, rappelle Dre Sobanjo.