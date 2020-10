Le défilé du père Noël de Vancouver est annulé

La santé et la sécurité de nos participants et spectateurs seront toujours notre priorité absolue , écrit la réalisatrice du défilé, Elyse Gawley, dans un communiqué.

Il s’agit du plus important défilé de Noël dans l’Ouest canadien.

L’an dernier, plus de 300 000 jeunes et moins jeunes se sont rassemblés au centre-ville de la métropole pour s’émerveiller devant des fanfares et des chorales sur le parcours de près de 2 kilomètres.

Une collecte de fonds

L’événement sert également à ramasser des dons au profit de banques alimentaires et d’organismes qui aident les enfants avec des défis physiques, mentaux et sociaux en Colombie-Britannique, rappellent les organisateurs.

Je voudrais rappeler à tous amateurs et spectateurs du défilé que même s’il est annulé en 2020, les enfants et les familles dans le besoin ont plus que jamais besoin de notre soutien , dit Mme Gawley.

Les organisateurs ont espoir que le père Noël et ses lutins seront de retour l’an prochain.