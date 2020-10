Petit guide pratique pour comprendre l’Halloween dans votre municipalité

Certaines municipalités de l’Outaouais et de l’est de l’Ontario ne recommandent pas le porte-à-porte pour l’Halloween. D’autres le permettent sous certaines restrictions. Résumé de la situation.

Gatineau

La collecte de bonbons est autorisée à Gatineau, mais le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais prévient que la fête sera bien différente cette année.

Consignes du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais Les enfants devront circuler uniquement en compagnie des personnes de leur maisonnée. On demeure donc avec notre bulle familiale ;

Le circuit de collecte de bonbons devra se limiter au quartier entourant le domicile des participants ;

Dans la mesure du possible, les enfants devront récolter les bonbons et friandises placés à un endroit situé à 2 mètres des occupants de la maison visitée ;

Les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 ou qui sont en isolement ne doivent pas participer;

Les personnes devront toujours respecter la distance de 2 mètres avec les autres, porter un couvre-visage et s’abstenir de chanter ou de crier devant les personnes chez qui elles se rendent ;

Le lavage des mains est recommandé avant le départ et au retour à la maison. Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

Ottawa

L'Halloween sera différente à Ottawa cette année. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

La médecin-chef de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches, a demandé aux parents de ne pas laisser leurs enfants faire du porte-à-porte cette année, en raison des risques de propagation de la COVID-19 trop élevés.

Est ontarien

Même son de cloche du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), qui demande aux résidents de la région de ne pas courir l’Halloween et de ne pas distribuer de bonbons non plus .

Conscients que des enfants voudront toute de même faire du porte à porte, le bureau de santé y va de ses recommandations.

Consignes du BSEO Bureau de santé de l'est de l'Ontario : Choisissez un costume qui permet de porter un masque non médical, que ce soit pour vous ou votre enfant. Un masque de costume n’est pas un substitut au couvre-visage et ne devrait pas être porté par-dessus le couvre-visage puisqu’il peut devenir difficile de respirer.

Ne courez l’Halloween que dehors. Restez dans votre communauté, loin des rues ou des endroits occupés.

N’allez courir qu’avec les membres de votre foyer immédiat. Restez à une distance d’au moins 2 mètres des autres.

Si possible, cognez au lieu d’utiliser la sonnette, ou restez à 2 mètres de la porte ou de la véranda pour crier bonbons ou bâtons .

. Apportez un désinfectant pour les mains et utilisez-le avant de manipuler les bonbons, ou après avoir touché à des surfaces fréquemment touchées comme les sonnettes, les portes et les mains-courantes. Source : BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario

Les festivités de l'Halloween sont annulées à Casselman cette année. Photo : Radio-Canada / Pascal Charlebois

Par ailleurs, la Municipalité de Casselman a annoncé que le porte-à-porte était annulé cette année.

Thurso

Plutôt que de laisser les enfants costumés cogner aux portes de leur quartier, Thurso, qui est toujours en zone orange, propose une nouvelle façon de distribuer les bonbons.

C’est la Ville et le Club Optimiste qui vont faire du porte-à-porte avec des camions incendies [et] de la ville pour distribuer des bonbons à l’ensemble des touts petits de notre territoire , explique le maire Benoît Lauzon.

Maniwaki