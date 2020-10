LIVRES | Le dieu caché : un roman d'épouvante qui fait parler de lui !

Jean-François Dubeau fait une entrée remarquée avec Le dieu caché, une traduction de son roman The God in the Shed, dont les droits ont été acquis par une maison de production américaine avant même sa parution.

Le premier roman en français de cet écrivain québécois — que certains comparent déjà à Stephen King — est arrivé il y a quelques jours dans nos librairies, après un détour par la Californie et la France.

Un parcours surprenant

Originaire de la Montérégie, Jean-François Dubeau découvre à quel point il aime écrire en 2012, lors d'un défi littéraire sur le web qui consiste à rédiger un texte de 50 000 mots en un mois.

Au bout de deux semaines, j'ai réalisé à quel point j'aimais écrire de la fiction, des histoires , se souvient celui dont la formation en design lui a longtemps laissé croire qu'il ferait de la BD.

L'écrivain Jean-François Dubeau Photo : Séléna Bernard

Trois ans plus tard, il participe à un concours organisé par le maison d'édition californienne Inkshares.

L'objectif est le suivant : écrire un récit de science-fiction. Objectif atteint puisque Jean-François Dubeau remporte le premier prix, qui consiste en une publication pour The Life Engineered.

Le francophone d'origine, qui a étudié dans les programmes d'immersion anglaise, se sent très à l'aise dans la langue de Shakespeare.

Au départ, j'écrivais pour mes amis qui venaient d'un peu partout, sans espoir d'être publié un jour. Par la suite, j'ai poursuivi dans cette veine. Jean-François Dubeau, auteur du roman « Le dieu caché »

Il récidive quelques années plus tard avec un roman d'épouvante intitulé The God in the Shed, dont les droits seront achetés par Plateform One, dans l'optique d'être produit par Weed Road Pictures, la compagnie de production d'Akiva Goldsman.

À la même époque, la maison d'édition française Bragelonne découvre le roman et en acquiert les droits.

L'ouvrage paraîtra en français sous le titre Le dieu caché et sera finalement distribué au Québec.

Le Dieu caché

Le livre débute là où la plupart se terminent. Le dieu caché, ça commence avec l'arrestation d'un tueur en série , raconte l'auteur. Le tueur en série gardait le dieu titulaire prisonnier. Donc son arrestation va avoir pour conséquence de le remettre en liberté.

Tueur en série, dieu maléfique, disparition, meurtres horribles et nécromancie sont au cœur de ce roman choral, qui met de l'avant les habitants de Saint-Ferdinand, un village fictif des Cantons de l'Est.

Depuis près de 20 ans, une longue série de disparitions et de meurtres non éclaircis avait endeuillé Saint-Ferdinand. Comment ne pas se réjouir de trouver par hasard un indice qui permettrait de mettre un terme à ces crimes? Toutefois, un sentiment bien différent animait Crowley, découvrant qu'il connaissait le suspect depuis belle lurette, sans jamais l'avoir soupçonné. Jean-François Dubeau, auteur du roman « Le dieu caché »

Plusieurs intrigues s'entremêlent dans ce récit. On y découvre Vénus Mackenzie, une adolescente de 15 ans, qui capture par mégarde une entité maléfique. On suit également les déboires de Randy Williams, le médecin du village et les enquêtes du chef de police Crowley.

J'ai essayé de créer un conflit générationnel entre les jeunes habitants de Saint-Ferdinand et la génération qui les précède , explique Jean-François Dubeau. Je voulais qu'il n'y ait ni bon ni méchant. Je voulais que chacune des familles dans cette histoire-là, bien que la plupart aient commis des actes assez terribles, ait une raison. Je voulais des personnages qui navigueraient dans toutes les nuances de gris...

Le dieu caché est un roman bien ficelé, aux intrigues variées et aux dialogues bien écrits. Les scènes entre le démon et Vénus Mackenzie sont très efficaces et misent sur les notions de fascination et de répulsion. Petit bémol : la traduction aurait pu être un peu plus inspirée.

L'histoire se termine de façon un peu abrupte, mais c'est plutôt compréhensible quand on sait que Le dieu caché est le premier tome d'une trilogie.