Hubert Reeves, la star des étoiles, s’éteint à 91 ans

L'astrophysicien québécois Hubert Reeves, qui aimait comparer l'humain à des poussières d'étoiles, est décédé vendredi à l'âge de 91 ans. Il était considéré comme l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de notre époque.

Son fils, Benoit Reeves, en a fait l'annonce dans un message publié sur Facebook.

Il était « officiellement » à la retraite depuis 1999, mais poursuivait ses activités militantes.

Durant les dernières années de sa vie, il consacrait beaucoup de temps à faire le point sur l'état de l'environnement et celui de l'humanité qui, selon lui, devrait disparaître lorsque surviendra la sixième grande extinction des espèces.

Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand Univers.

Né à Montréal en 1932, Hubert Reeves étudie à l'Université de Montréal et à McGill avant d'obtenir son doctorat en astrophysique nucléaire de l'Université Cornell, en 1960. Il enseigne la cosmologie en Europe et en Amérique, dans les universités Columbia et Berkeley, à l'Université de Montréal et à l'Université libre de Bruxelles.

Consultant pour la NASA, il a également été directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de France et conseiller scientifique au Commissariat à l'énergie atomique de France.

D'une humilité rare, Hubert Reeves transmet son savoir avec humour.

Ses livres phares, comme Patience dans l'azur (1981), Poussières d'étoiles (1984) et Dernières nouvelles du Cosmos (1994) soulignent son talent de communicateur en vulgarisant des concepts souvent très abstraits.

Hubert Reeves, le 12 octobre 1982, lors de l'enregistrement de l'émission Rencontre, à la télévision de Radio-Canada

Il participe à la réalisation de nombreux documentaires, dont Conteur d'étoiles (2002) et Du big bang au vivant (2010). Son esprit vif et son sens de la formule en font un invité apprécié des émissions de télévision et de radio. Il signe aussi une chronique dans un quotidien québécois.

Hubert Reeves participe à une manifestation antinucléaire à Paris, en 1995.

De nombreuses distinctions

Officier de l'Ordre national du Québec, il était aussi compagnon de l'Ordre du Canada et commandeur de la Légion d'honneur de France. Toujours dans l'Hexagone, il avait été nommé grand officier de l'Ordre national du mérite en 2019.

Il a reçu de nombreux doctorats honorifiques, dont ceux des universités de Montréal (1984), de Berne (1989), de Bruxelles (1992), d'Ottawa (2004), de Moncton (1991), du Québec à Montréal (2010) et de Sherbrooke (2011).

Il est président d'honneur d'Humanité et biodiversité, une association française dont le credo est : Placer la biodiversité au cœur de nos sociétés .

Le saviez-vous? Depuis 1999, l'astéroïde (9631) 1993 SL6 porte le nom d'Hubert Reeves.

L'astrophysicien Hubert Reeves

Cet amoureux de la musique classique a aussi signé Terre planète bleue en 2007, un texte qui a été mis en chanson par Diane Dufresne dans l'album Effusions.

En 2008, il publie son autobiographie intitulée Je n'aurai pas le temps. Il y explique que l'intérêt pour la science naît de la curiosité, et qu'il est tombé dedans dès son plus jeune âge.

Hubert Reeves disait que son talent pour la vulgarisation venait de sa grand-mère Charlotte, qui avait un don pour raconter des histoires. Elle prolongeait les contes de suites inattendues en modifiant rythme et intonations, au grand plaisir de ses petits-enfants.

Hubert Reeves laisse dans le deuil sa conjointe Camille, quatre enfants et de nombreux petits-enfants dont il était très proche. L'un de ses ouvrages, en 2011, leur était ainsi dédié, L'Univers expliqué à mes petits-enfants.

Il vivait depuis quelques années entre Paris et son domaine de Malicorne, en France.