Le village de La Martre sous administration provisoire par manque de conseillers

On s’y attendait , affirme le maire de La Martre, Yves Sohier.

Le quorum de trois conseillers en plus du maire n'est plus atteint, après le décès d'une conseillère. Sur un total de six sièges, quatre sont désormais vacants.

La Commission municipale du Québec va nommer deux juges administratifs pour assurer la gestion courante de la Municipalité en attendant la tenue d'élections partielles.

On nous promet qu'on va avoir des élections, et c'est remis, de septembre à octobre, et d'octobre à novembre, là on sait que ça devrait être en décembre, j'espère bien , raconte le maire, qui avance la date du 14 décembre pour la tenue de ces élections.

Or, ni le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ni la Commission municipale du Québec, ni Élections Québec n'ont été en mesure de confirmer la date des élections partielles.

Le village de La Martre compte 250 habitants.