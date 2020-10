Un rapport recommande la réforme du système d’assurance automobile en Alberta

Le comité chargé de rédiger le rapport affirme que l’incapacité du système d’assurance automobile actuel à stabiliser les primes d’assurance et ses mauvaises performances en matière de santé confirment la nécessité d’une réforme en profondeur.

Le rapport contient 89 conclusions et 37 recommandations.

Notre objectif principal est d’apporter des améliorations qui permettront aux Albertains blessés dans des accidents de la route de reprendre leur vie normale le plus rapidement possible et de rendre les primes d’assurances plus abordables et leurs prix moins volatils , explique Shelley Miller, une des membres du comité.

Selon le comité, l’adoption d’un système d'assurance sans égard à la responsabilité permettrait entre autres aux Albertains blessés dans un accident de la route de recevoir des soins médicaux ainsi qu’une compensation pour leurs pertes financières plus rapidement et sans avoir à prouver la négligence d’un conducteur.

Il permettrait également de punir les conducteurs aux comportements dangereux en augmentant leurs primes d’assurance.

Nous constatons que, depuis 1988, l'une des principales causes de l’augmentation des primes d’assurance automobile est l’augmentation des coûts liés aux blessures corporelles, en particulier des indemnités accordées lors de poursuites , explique Chris Daniel, également membre du comité.

Les membres du comité soutiennent que la réforme recommandée permettrait de réduire le coût de l'assurance automobile d’environ 9,4 à 10 % pour la plupart des automobilistes albertains.

La province veut l’avis des Albertains

Avant de mettre en oeuvre les recommandations du rapport, la province dit vouloir consulter Albertains.

La recommandation du comité est convaincante. Travis Toews, ministre des Finances de l'Alberta

J’espère que les Albertains auront eu l’opportunité de lire le rapport et de nous faire part de leurs commentaires d’ici la mi-année 2021 , ajoute-t-il.

Entre temps, le ministre affirme que le gouvernement provincial mettra en oeuvre certaines recommandations du rapport dès maintenant.

Les conducteurs et les assureurs ont subi les conséquences du plafond mis en place par le précédent gouvernement. De nombreux conducteurs de l'Alberta se sont ainsi retrouvés sans option raisonnable pour être assurés , affirme Travis Toews dans un communiqué de presse.

La province veut entre autres élargir la définition des blessures mineures comme les entorses, les entorses cervicales et les ligaments étirés ou déchirés pour y inclure les autres maux et conditions médicales qui pourraient en découler.

Elle veut également limiter le nombre d’experts pouvant être consultés lors d’un procès, permettre aux dentistes d’agir en tant qu’examinateurs certifiés et permettre l'assurance auto au kilomètre.