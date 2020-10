Kid Cudi annonce plancher sur Encore, une application musicale interactive

Située à mi-chemin entre Twitch et Spotify, l’application Encore permet aux artistes d’interagir avec leurs fans, de lancer une nouvelle chanson ou encore de diffuser des spectacles en direct. Ce contact plus étroit avec les mélomanes promet à ses utilisateurs et utilisatrices de la communauté artistique de monétiser leur travail plus directement qu'avec d'autres modèles.

Un outil qui est le bienvenu en ces temps de pandémie, où plusieurs salles de spectacle ont été forcées de fermer leurs portes.

L'énergie d'un concert est indéniable, tant pour les fans que pour les artistes. [...] Je suis très heureux de lancer Encore pour aider à faire revivre l'expérience de la musique en direct. Kid Cudi

Alors que le rappeur supervisera la vision artistique de l’application en tant que directeur créatif, le scénariste hollywoodien Ian Edelman en assurera la présidence. L’ex-ingénieur logiciel de Facebook, Jonathan Gray, occupera quant à lui le poste de PDG.

Notre objectif est de transmettre la même énergie que celle que nous tirons de la musique en direct dans une expérience mobile, entièrement contrôlée par les artistes eux-mêmes. Ian Edelman

Kid Cudi aura toutefois de la compétition, car ce n’est pas la première application du genre à voir le jour. Geojam, qui se veut un pont entre les artistes, les affaires et les fans, a été lancée à l’été 2019. Justin Bieber, J Balvin et le groupe The Weeknd ont de leur côté investi dans Wave, un producteur de concerts virtuels interactifs.

Aucune date de lancement officiel n'a été dévoilée pour le moment.