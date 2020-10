Un avocat veut empêcher l'expulsion du responsable de l'accident des Broncos

Un avocat en immigration se bat pour empêcher l’expulsion en Inde de Kaskirat Singh Sidhu, le conducteur dont le camion semi-remorque est entré en collision avec l’autocar des Broncos de Humboldt le 6 avril 2018. L’accident qui s’est produit à une intersection routière près de Tisdale en Saskatchewan a tué 16 personnes et en a blessé 13 autres.

En janvier 2019, Kaskirat Singh Sidhu a plaidé coupable de 29 chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort ou des blessures corporelles. Deux mois plus tard, il a été condamné à huit ans d’emprisonnement et une interdiction de conduire un véhicule à moteur durant 10 ans.

Puisque Kaskirat Singh Sidhu n’est pas citoyen canadien, la juge Inez Cardinal avait rappelé qu’il pourrait être expulsé vers son pays d’origine, l’Inde, après avoir purgé sa peine au Canada.

M. Sidhu est venu au Canada en 2013 comme résident permanent pour y rejoindre sa compagne. La loi fédérale prévoit qu’un résident permanent reconnu coupable d’un crime grave peut perdre son statut de résident.

L'avocat en immigration qui le représente, Me Michael Greene, tente par tous les moyens d'empêcher que cette loi soit appliquée à son client. Michael Greene a déclaré à CBC que Kaskirat Singh Sidhu avait beaucoup de remords après l’accident. Il a aussi rappelé qu’il n'avait pas d’antécédents criminels.

Il n'est clairement pas le genre de personne qui va commettre un autre délit. Michael Greene, avocat spécialisé en immigration représentant Jaskirat Singh Sidhu

Même s'il reconnaît l’ampleur de l’accident et le deuil que cela a entraîné, Me Michael Greenes croit aussi que la juge a imposé la peine la plus lourde à son client.

Dans sa décision, la juge Inez Cardinal avait indiqué que le conducteur fautif avait eu de nombreuses chances de s'arrêter avant la collision.

Me Michael Greene a répondu que son client bénéficiait de circonstances atténuantes, car le crime n'était pas intentionnel . L'avocat a ajouté que de nombreuses personnes ont enfreint les règles de la circulation routière dans le passé, parfois avec des conséquences fatales.

L'avocat Michael Greene a cité l'exemple du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui a franchi un panneau ARRÊT en 1997 et a heurté un autre véhicule, tuant Joanne Balog, 39 ans. Scott Moe a reçu une contravention pour avoir conduit sans la prudence et l'attention nécessaires.

Je pense que votre propre premier ministre a commis la même faute, et heureusement il n’a pas frappé un autocar rempli d’enfants, mais quelqu’un est mort, et ce genre de chose arrive , a rappelé Me Greene.

Demande du pardon

L’avocat Michael Greene pense que Kaskirat Singh Sidhu a été déjà suffisamment puni pour les conséquences de son acte. Il plaide maintenant le pardon afin de sortir son client de l'embarras.

Pour cela, M. Greene a commencé à réunir des lettres de soutien qu’il remettra à l’agent d’immigration qui décidera du sort de son client.

Je comprends que pour certaines personnes, il n'y aura jamais assez de punitions , explique-t-il.

Mais il y a beaucoup de gens qui croient au pardon. Michael Greene, avocat spécialisé en immigration représentant Jaskirat Singh Sidhu

Michael Greene s’attend maintenant à ce qu’un jugement soit rendu au début de l’année 2021.

L'accident avait fait 16 mots et 13 blessés (archives). Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Environ 90 déclarations de victimes ont été déposées à la cour avant l'audience de détermination de la peine. La Couronne avait demandé une peine de 10 ans d'emprisonnement. Selon un exposé des faits présenté au procès, Kaskirat Singh Sidhu était le seul responsable de l'accident. Un rapport de collision a révélé qu'il n'avait pas freiné avant de heurter le bus à l'intersection des autoroutes 335 et 35.

Parmi les 16 victimes de l’accident, il y avait 10 joueurs et 6 membres du personnel administratif et d’encadrement.

Avec les informations de CBC