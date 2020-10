Voici des concerts de musique classique à voir en ligne

Le chef d'orchestre Jacques Lacombe a dirigé l'OSM mercredi soir. Photo : Antoine Saito

L’Orchestre symphonique de Montréal  (Nouvelle fenêtre) (OSM) présente une série de six nouveaux concerts en webdiffusion, d’octobre à janvier. La présentation de chaque concert débute à 19 h. Les billets se vendent au prix de 20 $, sauf pour le concert L’OSM fête l’Halloween, qui est gratuit.

30 octobre : L’OSM fête l’Halloween, sous la direction de Jacques Lacombe

: L’OSM fête l’Halloween, sous la direction de Jacques Lacombe 10 novembre : Angela Hewitt et le Concerto pour piano et orchestre en sol, de Ravel

: Angela Hewitt et le Concerto pour piano et orchestre en sol, de Ravel 24 novembre : Musique et poésie : Alexander Shelley dirige Richard Strauss et Sibelius

: Musique et poésie : Alexander Shelley dirige Richard Strauss et Sibelius 8 décembre : Le septuor de Beethoven

: Le septuor de Beethoven 15 décembre : L'OSM célèbre le temps des fêtes avec Vivaldi et Handel, sous la direction de Bernard Labadie

: L'OSM célèbre le temps des fêtes avec Vivaldi et Handel, sous la direction de Bernard Labadie 12 janvier : La Symphonie no 7 de Beethoven

Une scène de « Prélude à l’opéra L’orangeraie » Photo : La compagnie Chants libres

La compagnie Chants libres  (Nouvelle fenêtre) a été forcée de reporter la création de L’orangeraie, de Zad Moultaka et Larry Tremblay, mais filmera un concert qui sera inspiré de quelques extraits.

Janvier 2021 : Prélude à l’opéra L’orangeraie, avec Nicholas Burns, contre-ténor, Geoffroy Salvas, baryton, Stéphanie Lessard, soprano, Jacques Arsenault, ténor, Arthur Tanguay-Labrosse, ténor, Stéphanie Pothier, mezzo-soprano, Dion Mazerolle, baryton, Dominic Veilleux, baryton-basse et le comédien Sébastien Ricard.

Myriam Leblanc, Maude Brunet et Yannick Chênevert Photo : I Musici de Montréal

I Musici de Montréal  (Nouvelle fenêtre) présente un programme triple en direct de l’église St Jax. Prix des billets : 20 $.

12 novembre : À 14 h sur la plateforme Livetoune (offert jusqu’au 15 novembre), on présente Sombre clarté, dirigé par Jean-Marie Zeitouni, avec Myriam Leblanc et Maude Brunet. Missy Mazzoli présente Dark With Excessive Bright, avec Yannick Chênevert à la contrebasse, et Kelly-Marie Murphy interprète In the Time of Our Disbelieving.

La salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal  (Nouvelle fenêtre) (MBAM) présente plus d’une dizaine de concerts en ligne. Les prix sont variables.

À compter du 13 novembre : Sur le site d’Arion Orchestre Baroque  (Nouvelle fenêtre)  , François Couperin : Les nations et Corelli, Muffat, Handel : conversations intimes.

: Sur le site d’Arion Orchestre Baroque   , François Couperin : Les nations et Corelli, Muffat, Handel : conversations intimes. 22 novembre :  (Nouvelle fenêtre)  L’ensemble Caprice, la soprano Karina Gauvin et le baryton Marc Boucher présentent Je te veux! à 14 h 30.

Autres concerts

Le compositeur Ludwig van Beethoven Photo : Wikipedia

Finalement, pour le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, le pianiste canadien Louis Lortie poursuit l’intégrale des Sonates pour piano de Beethoven, entamée en février dernier à la salle Bourgie. ICI Musique réalise une captation audio des prestations, qui seront diffusées à l’émission Toute une musique, animée par Marie-Christine Trottier sur ICI Musique, du 2 au 4 novembre et du 30 novembre au 3 décembre.