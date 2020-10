COVID-19 : décès à Ottawa et dans l'est ontarien et de nouveaux cas en Outaouais

On déplore 4 nouvelles victimes des suites de la COVID-19 à Ottawa, jeudi. Une autre personne a succombé au virus dans l'Est de l'Ontario. Les autorités de santé publique font aussi état de 58 nouveaux cas, contre 43 en Outaouais.

Il y a actuellement 670 cas actifs à Ottawa, dont 40 personnes hospitalisées, incluant 5 patients qui sont aux soins intensifs.

Au total, 6830 personnes ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie, en février. De ce nombre, 5839 sont rétablies.

Le bilan des décès s'est alourdi, atteignant 321 jeudi.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais fait état de 43 nouveaux cas depuis mercredi. Depuis le début de la pandémie, 2331 personnes ont été infectées et 2044 sont guéries.

En Outaouais, Gatineau reste la zone la plus touchée, avec 199 cas actifs et 1965 cas depuis le début de la pandémie.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a fait en moyenne 357 tests depuis 7 jours.

Un autre décès dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario (BSEO) recense 30 nouveaux cas et 1 décès supplémentaire. Cela porte à 196 le nombre de cas actifs et à 19 le nombre total de décès.

Sur les 30 nouveaux cas, 13 se situent à Hawkesbury, qui est le lieu de l'éclosion la plus importante, et 10 à Cornwall, ville au sujet de laquelle le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a déclaré mercredi que les cas dans les écoles étaient en augmentation.

Au niveau provincial

Du côté du Québec, la province apporte 1030 nouveaux cas et 25 décès supplémentaires. Une baisse du nombre d’hospitalisations est observée. Depuis février, 6214 personnes ont succombé à la maladie.

Pour sa part, Santé publique Ontario confirme 934 nouveaux cas de coronavirus, jeudi, y compris 420 cas à Toronto, un sommet jamais atteint pour la ville depuis le début de la pandémie.