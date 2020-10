Un mineur arrêté pour agression sexuelle armée à Gatineau

Dans un communiqué, le Service de police de la Ville de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ) soutient qu’une septuagénaire a été séquestrée dans sa résidence avant d'être transportée contre son gré par son agresseur dans un autre secteur de la ville.

Selon les autorités, la victime aurait été enlevée dans le district de Pointe-Gatineau et transportée dans le secteur de Masson-Angers, près de la rue de Neuville. C’est à cet endroit que la victime aurait pu échapper à son agresseur.

L’incident est survenu vers 10h45. Après avoir reçu l’appel, les policiers ont rapidement identifié et procédé à l'arrestation d'un suspect qui était armé à bord d'un véhicule , est-il expliqué dans le communiqué.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau explique que l'enquête a permis d'établir que le suspect s'est introduit par effraction chez la victime tôt le matin même pour la séquestrer dans sa résidence avant de la transporter contre son gré .

Selon l’agente Renée-Anne St-Amant du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , on ne parle pas une arme à feu, mais je ne pourrais pas préciser le type d’arme .

Elle dit ne pas pouvoir révéler quel type d’arme l’individu avait en sa possession par respect du processus judiciaire et pour la continuité de l'enquête

Renée-Anne St-Amant, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

On parle en fait d’une agression armée lorsqu’il y a menace d’utiliser une arme ou qu'il y a utilisation de l'arme lors de la perpétration de l’infraction , explique l'agente st-Amant. Lors de l'arrestation, il était en possession d’une arme, c’est certain qu'à la suite de l'enquête on a pu déterminer qu'il y a eue utilisation ou menace d’utilisation d’une arme.

La police ne croit pas qu’il existe un lien entre la victime et le suspect. La victime, qui n'avait pas de blessure apparente, a été transportée au centre hospitalier par mesure préventive.

Le suspect fait face à ces accusations : Enlèvement;

Séquestration;

Agression sexuelle armée;

Voies de fait armées;

Avoir proféré des menaces;

Vol de véhicule;

Vol qualifié;

Introduction par effraction;

Possession d'outils de cambriolage;

Non-respect des conditions de probation.