Le Parti travailliste britannique suspend son ex-chef Jeremy Corbyn

Secoué depuis des années par des incidents à répétition et une foule de démissions, le Parti travailliste a fait l'objet d'une enquête menée par le Comité pour l'égalité et les droits de la personne (EHRC), un organisme indépendant du parti.

Les faits visés remontent aux années où le parti était dirigé par le très à gauche Jeremy Corbyn, balayé par les conservateurs du premier ministre Boris Johnson lors des élections de décembre 2019.

Ce rapport est dur à lire et c'est un jour de honte pour le parti travailliste , a déclaré son successeur depuis avril, Keir Starmer, en présentant de nouveau ses excuses pour l'attitude du parti et s'engageant à mettre en œuvre l'intégralité des recommandations.

Plus jamais le Parti travailliste ne vous laissera tomber, plus jamais nous n'échouerons à nous attaquer à l'antisémitisme et plus jamais nous ne perdrons votre confiance.

Keir Starmer, chef du Parti travailliste