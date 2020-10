Un promoteur veut déménager le projet de Maison des aînés à Trois-Rivières

Cette décision de Québec, Jean-Claude Fortin la remet en question. Quand on est rendu à 80 ans et qu’on se fait placer à l’intersection de voies de service achalandées, dans un zonage qui ne fit pas partout, où ça sent la Wayagamack quand c’est humide… Le gouvernement n’a consulté personne , a fait valoir le promoteur au micro de Toujours le matin.

Jean-Claude Fortin propose donc de construire lui-même ce qui pourrait devenir une Maison des aînés, ce qui ferait en sorte qu’il serait propriétaire de la coquille , comme il l’a expliqué dans ses mots, et que le gouvernement n’aurait qu’à gérer le CHSLD entre les murs.

Mercredi, le conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation Denis Roy a rapporté que le dossier du CHSLD sur l’île Saint-Christophe serait très préliminaire et n’aurait été présenté qu’au cabinet du maire.

Il considère qu’il y a loin de la coupe aux lèvres pour cet aspect du projet de Jean-Claude Fortin, qui devrait d’abord faire changer Québec d’idée.

Ce n’est pas la première fois qu’il arrive avec des projets d’envergure, certains pourraient dire extravagants , a rappelé Denis Roy lors d'une entrevue à l'émission En direct. Il a fait un succès avec la résidence du Belvédère, mais on sait qu’il y a au moins un projet majeur à Trois-Rivières [qui n’a pas abouti]. Est-ce que c’est de la même nature? Je ne saurais pas dire.

Un projet de clinique médicale privée de 125 millions $

Le promoteur immobilier Jean-Claude Fortin pilote par ailleurs un projet de clinique médicale privée évalué à 125 millions de dollars et qui verrait le jour sur l’île Saint-Christophe.

Le complexe médical serait construit sur une partie située en hauteur du terrain du Club de golf Métabéroutin.

C’est un projet absolument novateur dans le milieu de la santé, peut-être même un peu révolutionnaire , a soutenu Jean-Claude Fortin sur les ondes de Toujours le matin.

Un environnement comme ça à cinq minutes du centre-ville, ça n’existe nulle part ailleurs au Canada. Jean-Claude Fortin, promoteur immobilier

Le projet de complexe médical privé comprend entre autres des blocs opératoires, un centre de convalescence et un centre de naissance.

Un centre de naissance privé, ça n’existe pas, a fait valoir le promoteur. Il y a un potentiel énorme parce que les petites madames aiment encore accoucher ailleurs que dans les hôpitaux.

Jean-Claude Fortin estime que son projet viendrait répondre à une demande à laquelle le système public de santé n’arrive pas à répondre.

Il ne croit pas que le recrutement de personnel de la santé puisse être un enjeu puisque selon lui, des employés du réseau de la santé risquent de quitter leur poste actuel pour se joindre à l’équipe du nouveau complexe privé.