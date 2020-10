À la veille de l'élection américaine, une BD brosse le portrait des présidents américains

Une nouvelle bande dessinée propose une plongée dans l'histoire des États-Unis à travers le portrait de chacun des présidents, de George Washington, le « père fondateur », élu en 1789, jusqu'à Donald Trump, qui aspire à un second mandat.

On dit [qu’il y a eu] 45 présidents, mais ils ont en fait été 44 , rectifie d'emblée Hervé Bourhis, l'auteur de La Maison Blanche : histoire illustrée des présidents des USA (éditions Casterman), puisque l'un d'eux, Grover Cleveland, à la fin du 19e siècle, a fait deux mandats non successifs. Il est donc compté deux fois, soit comme 22e et 24e président des États-Unis.

Le livre présente des portraits illustrés fourmillant d'anecdotes sur la vie des présidents, parallèlement à des rappels sur le contexte historique et sur les guerres traversées. On y apprend que ce même Grover Cleveland, ancien shérif élu une première fois président en 1884, répondait personnellement à chaque appel téléphonique à la Maison Blanche, ou qu'avant lui, John Quincy Adams avait conservé l'habitude de se baigner nu dans le fleuve Potomac, même après son élection.

Historiquement, ça ne raconte pas grand-chose. Pourtant, ça signifie qu'à cette époque, un président était un homme comme les autres, duquel on pouvait s'approcher , a souligné à l'AFP Hervé Bourhis.

On connaît les 10 présidents des États-Unis les plus célèbres, mais pas ou peu les autres , ajoute le scénariste et dessinateur français de 46 ans, qui revendique aussi de casser les stéréotypes sur le Kennedy adoré ou le Trump détesté .

Quand on dit que Trump est le pire président de l'histoire du pays... Il faut voir. Il y en a eu d'autres, des incompétents, des corrompus ou des complètement hypocrites , fait-il remarquer, amusé.

Religion, origines sociales, nombre d'enfants; chaque profil présidentiel est disséqué, sans oublier les premières dames, dont certaines ont été des conseillères politiques de premier plan.

La Maison Blanche : histoire illustrée des présidents des USA est en vente depuis la semaine dernière en France, en Belgique, en Suisse et au Canada.

L'élection présidentielle américaine, qui se tient le 3 novembre prochain, oppose le républicain Donald Trump, 74 ans, au démocrate Joe Biden, ancien vice-président, âgé de 77 ans.

Ce dernier est en tête dans les sondages nationaux, alors que plus de 70 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation.