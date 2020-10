Drogue et arme : trois arrestations à Summerside

Les policiers surveillaient une maison à Summerside quand ils ont effectué les arrestations.

Le premier suspect, un homme de 25 ans de la région de Prince Ouest, était sorti de la maison. Les policiers l’ont arrêté dans une station-service à Borden-Carleton. Selon la police, il a tenté de fuir à pied, mais il a été rattrapé et arrêté.

Cet homme faisait déjà l’objet d’un mandat d’arrestation pour huit accusations, dont trois de conduite dangereuse et trois de fuite. Il devra répondre à une autre accusation de conduite interdite à la suite des événements de mercredi et à une accusation d’agression armée pour un incident qui a eu lieu dans cette maison lundi matin. Il est resté détenu durant la nuit et il doit comparaître en cour jeudi.

Les policiers ont arrêté le deuxième suspect, un résident de Summerside âgé de 24 ans, alors qu’il sortait de la maison. Selon la police, il transportait de la cocaïne et il sera accusé de possession d’une substance réglementée. Il a été relâché en attendant la suite de l’enquête.

Les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans la maison où ils ont arrêté le troisième suspect, un résident de Summerside âgé de 36 ans. Il était recherché pour avoir omis de comparaître en cour. Il est resté détenu durant la nuit et doit aussi comparaître en cour jeudi.

Les policiers ajoutent qu’ils ont saisi dans cette maison une arme prohibée à impulsion électrique ainsi que des outils qu’ils croient avoir été volés.

Ils poursuivent leur enquête et s'attendent à porter bientôt d’autres accusations pour cette affaire.