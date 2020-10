Saga du F.-A.-Gauthier : la STQ n’avait pas les compétences nécessaires

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, conclut que la Société des traversiers du Québec (STQ) n’était pas assez outillée pour mener à bien la construction du navire F.-A.-Gauthier, qui fait la liaison entre Matane et la Côte-Nord.

Dans son rapport déposé jeudi matin à l’Assemblée nationale, Guylaine Leclerc ajoute que la Société n’a pas su s’adjoindre les ressources nécessaires. Des étapes du projet n’ont tout simplement pas été surveillées.

La VGQVérificatrice générale du Québec a été mandatée, en septembre 2019, pour enquêter sur la gestion de la conception et de la construction du traversier F.-A.-Gauthier.

Elle estime que l’absence de ressources compétentes pour diriger le projet a eu des impacts sur la qualité du navire, de même que sur les services rendus à la population qui utilise la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout .

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

C’était la première fois que la STQSociété des traversiers du Québec , un gestionnaire de traverses, faisait construire un navire de cette dimension.

Un chargé de projet pas assez expérimenté

Lors d’un reportage diffusé en septembre 2019, l’équipe de l'émission Enquête avait établi que les conditions dans lesquelles avait été construit le F-A.-Gauthier étaient une des sources des ennuis du navire.

La vérificatrice corrobore cette analyse. Elle note, en exemple, que le chargé de projet n’avait pas les qualifications exigées par l’appel d’offres.

Son expérience était notamment défaillante en ce qui a trait à la réalisation de projet d’envergure en ingénierie de plus de 70 millions de dollars.

Le chargé de projet n’avait pas non plus de formation universitaire en ingénierie. Ce chargé de projet a été le représentant officiel de la STQSociété des traversiers du Québec en Italie.

La vérificatrice indique toutefois que le chargé de projet a souligné des inquiétudes quant à l’assurance qualité du chantier, mais n’a trouvé aucune trace de suivi par les différentes instances de la STQSociété des traversiers du Québec .

De plus, la VGQVérificatrice générale du Québec souligne que la STQSociété des traversiers du Québec a rompu ces liens avec les architectes navals qui avaient en amont produit les documents techniques du projet. Aucun architecte naval n’a suivi les processus de conception et de construction du navire.

Trop petite équipe en Italie

Il aurait été primordial, indique Mme Leclerc, que l’équipe de la STQSociété des traversiers du Québec en Italie soit plus nombreuse et mieux qualifiée. Seulement quatre personnes, en plus du chargé de projet, ont été affectées à cette tâche.

Elle relève qu’il n’y avait pas d’équipes de surveillance à des moments cruciaux de la construction. Il était d’ailleurs assez rare que tous les membres de l’équipe de surveillance soient sur le chantier.

Ces constats sont, selon le rapport, contraires aux pratiques de l’industrie.

Des problèmes interpersonnels sont, de plus, venus plomber la surveillance.

Le contrôle de la qualité a souffert de ce manque d’expertise sur le terrain puisque, ajoute le rapport, la STQSociété des traversiers du Québec a dû s’appuyer sur des mécanismes de contrôle qui ne sont pas ceux de l’industrie.

De surcroît, la Société des traversiers n’a pas utilisé à son profit les garanties à son contrat. La Vérificatrice relève que l’organisation a préféré conclure des ententes et ne s’est pas prévalue des pénalités prévues, notamment celle de 3,85 millions de dollars pour le report de la date de livraison du navire.

54 défauts jugés non corrigibles par le constructeur et ayant des impacts sur la qualité, ainsi que sur l’efficacité et la sécurité du fonctionnement du navire n’ont pas été réparés ou compensés financièrement par le constructeur. Extrait du communiqué de la Vérificatrice générale du Québec

Le rapport note que ces défectuosités n’ont pas toutes été signalées par le chargé de projet puisqu’il ne détenait pas la compétence nécessaire pour en évaluer les impacts.

La STQSociété des traversiers du Québec n’a pas non plus l’assurance que les correctifs apportés l’ont bel et bien été.

Par conséquent, [la STQ] ne peut répondre de certains aspects de la qualité du navire, ce qui constitue la responsabilité principale de l’armateur. Extrait du rapport de la Vérificatrice générale du Québec

Le problème des propulseurs

Depuis sa mise en service en juillet 2015, les problèmes du traversier ont d’ailleurs été nombreux et ont entaché la qualité du service à la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout.

Ces problèmes ont culminé en décembre 2018 avec le bris des propulseurs du navire, ce qui a entraîné la mise au rancart du traversier pendant 13 mois. La réparation a coûté 22,2 millions de dollars à la STQSociété des traversiers du Québec .

Le rapport dévoile que la STQSociété des traversiers du Québec était absente lors des tests d'acceptation des propulseurs auprès du fabricant. Selon la VGQVérificatrice générale du Québec , sa présence aurait permis de mieux comprendre leur fonctionnement.

Ainsi, aucun capteur n'a été installé pour détecter un éventuel problème, ce qui aurait pu éviter la mise hors service du navire pendant plus d’un an.

Le bris survenu en décembre 2019 a fort probablement été causé par résidus de soudure dans l'huile. La STQSociété des traversiers du Québec ne peut certifier que le système a été nettoyé avant qu'on ajoute l'huile. Fincantieri a refusé d'en fournir la preuve à la VFGVérificatrice générale du Québec .

Son rapport souligne que tout le programme d'entretien de la STQSociété des traversiers du Québec présentait des lacunes

Le choix de Fincantieri

Le rapport relève d’ailleurs que le choix du chantier naval italien Fincantieri n’a pas été sans lien avec tous les problèmes mécaniques survenus par la suite.

À l’époque, la STQSociété des traversiers du Québec s’était félicitée d’une construction qui avait coûté 170,2 millions de dollars, soit moins que les 220 millions prévus au budget.

Selon le rapport de la VGQVérificatrice générale du Québec , la sélection du constructeur n’était pas conforme aux pratiques de l’industrie navale.

Elle rappelle que 16 entreprises potentielles avaient été reconnues aptes à soumissionner, huit se sont qualifiées en fonction des critères de la STQSociété des traversiers du Québec . Trois ont répondu à l’appel d’offres, mais une seule soumission, celle du chantier italien, a été reconnue conforme et considérée.

Sans plan d'urgence pour le remplacement du navire

Enfin, le rapport rappelle que la gestion déficiente de la conception et de la construction du NM F.-A.-Gauthier a eu des impacts majeurs puisque le navire est un prototype utilisant des technologies innovantes.

Pour ces raisons, la VGQVérificatrice générale du Québec estime que la STQSociété des traversiers du Québec aurait dû préparer un plan de contingences adéquat en cas d’urgence. La Vérificatrice ajoute que ce plan était insuffisant.

La Société n’a pas su non plus, indique Mme Leclerc, s’assurer que les solutions de remplacement soient efficaces et pérennes.

À cet égard, la STQSociété des traversiers du Québec a acheté en urgence un navire, l’Apollo, qui n’a été en service que 17 jours en raison de son très mauvais état. Cette parenthèse catastrophique dans la grande saga du F.-A.Gauthier a coûté, à elle seule, 5,5 millions de dollars.

Le navire Apollo a été acheté au coût de 3,8 millions de dollars et n'a été en service que pendant 17 jours (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le NM F.-A.-Gauthier est affecté à une traversée essentielle dans l’Est-du-Québec.

Sans ce lien maritime entre les routes 132, sur la rive sud, et 138, sur la Côte-Nord, les usagers doivent faire des détours de plusieurs centaines de kilomètres pour traverser le Saint-Laurent.

Les déboires du traversier se sont répercutés sur les travailleurs et les entreprises ainsi que les familles de la région qui entretiennent des liens étroits entre les deux rives.