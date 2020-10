Une attaque informatique cible des hôpitaux canadiens et américains

L'attaque est vaste et de grande ampleur. La menace est « croissante » et « imminente » selon les autorités américaines. En pleine pandémie de COVID-19, la prise pour cible du réseau de la santé inquiète.

Dans des courriels obtenus par Radio-Canada, on découvre qu'une investigation est en cours de la part du centre opérationnel de cybersécurité de la santé et des mesures sont prises pour limiter l'impact de cette campagne de « rançongiciels ».

Il y a présentement une campagne mondiale de ransomware qui vise principalement les hôpitaux, américains et canadiens. Courriel du Centre opérationnel de cyberdéfense du ministère de la Santé

C'est une attaque qui semble très bien organisée. Plusieurs hôpitaux ont été affectés dans les 24 dernières heures , écrit le ministère.

Au moins un hôpital en est victime au Québec, l'Hôpital général juif.

Le système informatique du CIUSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, l'un des plus gros au Québec, a paralysé, ce qui a eu des conséquences sur la transmission de l'information pour le dépistage des cas de COVID.

Les systèmes informatiques fonctionnent maintenant correctement, mais à titre préventif, la connectivité internet et l'accès externe à distance ont été supprimés.

Dans une note interne aux employés, le PDG du CIUSSS Lawrence Rosenberg écrit : nous ne pensons pas que les renseignements au sujet des patients ou des membres du personnel ont été consultés .

Même problème aux États-Unis

Les agences fédérales américaines ont mis en garde le réseau de la santé, mercredi, alors que des attaques de ce type sont une menace croissante et imminente .

Dans un avis publié par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), on découvre que les hôpitaux et les services de santé en général doivent prendre la situation au sérieux et se protéger.

D'autres organismes d'ici visés

La semaine dernière, la Société de transport de Montréal (STM) a été victime d'une attaque au rançongiciel. La Sûreté du Québec a aussi dû gérer une situation semblable.

Plus de détails à venir